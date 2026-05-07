Com R$ 3 milhões, startup coloca IA para calcular preço de diárias de hotéis em tempo real

A bebook, empresa baiana de tecnologia voltada ao setor hoteleiro, divulgou os primeiros resultados da Gabi, ferramenta de inteligência artificial generativa criada para automatizar processos de revenue management, gestão de receitas em hotéis. Segundo a companhia, a tecnologia reduziu o prazo de implementação do sistema de até 42 dias para apenas um, permitindo que hotéis passem a receber recomendações tarifárias praticamente imediatamente após a contratação.

A ferramenta opera de forma conversacional via WhatsApp e utiliza dados de mercado, concorrência, sazonalidade e comportamento de reservas para recomendar preços em tempo real. Além das sugestões de tarifas, a IA envia alertas diários sobre alterações no mercado e oportunidades de receita.

“Historicamente, a implantação de sistemas de revenue management, gestão estratégica de tarifas e ocupação, exigia tempo de configuração e parametrização, além de um período adicional de maturação. Com a IA generativa, esse cenário mudou”, afirmou o CEO da bebook, Christiano Penna.

Segundo Penna, a Gabi começa a operar antes mesmo da integração completa com os sistemas internos dos hotéis. A proposta da empresa é transformar um processo tradicionalmente manual em uma operação automatizada e contínua, baseada em análise de dados e monitoramento de concorrentes.

Outro ponto destacado pela companhia é a capacidade da IA de justificar as recomendações feitas aos gestores. “A Gabi explica por que está recomendando cada tarifa, trazendo transparência para o processo”, disse o executivo.

A startup afirma que a tecnologia foi desenvolvida para resolver um dos principais gargalos da hotelaria: a definição de preços. Em modelos tradicionais, gestores precisam analisar múltiplos relatórios, canais de venda, sazonalidade e ritmo de reservas para ajustar tarifas.

Bebook quer expandir operação para América Latina e Europa

A bebook recebeu um aporte de R$ 3 milhões da Lighthouse, gestora de venture capital focada em inovação nas regiões Norte e Nordeste. O investimento foi realizado por meio do fundo LH Tech Ventures, voltado a startups em estágio inicial de crescimento.

Fundada na Bahia, a empresa afirma que pretende triplicar sua receita recorrente mensal até o fim de 2026. O plano inclui expansão para América Latina e Europa no próximo ano, além da entrada no Caribe e nos Estados Unidos em 2027.

“O investimento na bebook faz parte da estratégia do LH Tech Ventures, nosso fundo voltado a startups early stage, empresas que já validaram seu modelo de negócio e entram na fase de crescimento”, afirmou Gustavo Menezes, sócio-fundador da Lighthouse.

Segundo o investidor, a tese da gestora envolve negócios com potencial de escala internacional e foco em problemas operacionais relevantes. A Lighthouse também mantém no portfólio empresas de tecnologia como a baiana Trackfy, especializada em rastreamento logístico.