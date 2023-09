Agora o metaverso vem: com Quest 3, Meta tenta mostrar que ainda não desistiu dos mundos virtuais

Em evento realizado na quarta-feira, 27, a Meta apresentou o Meta Quest 3, seu mais recente dispositivo de realidade virtual e mista.

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, destacou que o Quest 3 é o primeiro dispositivo de realidade mista voltado ao público em geral. A fala aconteceu durante o evento anual que apresenta as novidades da gigante da tecnologia, o Connect 2023

O equipamento conta com o chip Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, prometendo alta performance. Com lançamento previsto para 10 de outubro nos Estados Unidos, o aparelho tem preço inicial de US$ 499.

Em relação ao seu antecessor, o Meta Quest 2, o novo modelo apresenta avanços como o dobro da capacidade de processamento gráfico, tela 4K com resolução de 2064 x 2208 pixels e melhoria de 40% na qualidade do áudio. O Quest 3 estará disponível em duas versões de armazenamento: 128 GB por US$ 499,99 e 512 GB por US$ 649,99.

Uma das novidades é a capacidade de interagir com o ambiente real através de "portais", que permitem o acesso a conteúdos variados, desde fotos e vídeos até jogos imersivos.

O dispositivo também oferecerá ambientes totalmente virtuais, similar ao Apple Vision Pro. Para entrar nesses espaços, basta um duplo toque na lateral do aparelho.

Os usuários do Meta Quest 2 não ficarão de fora: o Quest 3 é retrocompatível com a biblioteca de aplicativos e jogos do modelo anterior, que já conta com mais de 500 títulos.

Além disso, até o final do ano, o headset terá suporte ao Xbox Cloud Gaming, com acesso a jogos renomados como Halo Infinite e Forza Horizon 5.

No mesmo evento, a segunda geração do óculos inteligente Ray-Ban Meta foi apresentada. Com lançamento marcado para 17 de outubro e preço de US$ 299, o dispositivo terá integração com o Meta AI.

A novidade permite transmissões ao vivo no Instagram e envio de mensagens multimídia no WhatsApp de forma prática. A interação com a IA se dará por meio do comando "Hey Meta", facilitando a experiência do usuário.