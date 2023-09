Epic Games demite 830 funcionários e culpa ambições 'irreais' sobre o metaverso

A Epic Games, a empresa responsável pelo fenômeno Fortnite, cortou 16% de seu quadro de funcionários – aproximadamente 830 empregados – depois que expectativas irreais de receitas oriundas do metaverso fizeram com que ela gastasse "muito mais" dinheiro do que estava ganhando.

"Concluímos que as demissões são o único caminho a seguir e que fazê-las agora e nessa escala estabilizará nossas finanças", escreveu o CEO Tim Sweeney em um memorando datado de 29 de setembro enviado à equipe da Epic Games.

"Por muito tempo eu estive otimista de que poderíamos passar por essa transição sem demissões, mas, em retrospecto, vejo que essa não era uma visão realista", acrescentou Sweeney.

