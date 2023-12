A inteligência artificial dança por você: nova ferramenta consegue dar movimento para fotos

Considere que um filme da Pixar leva de 3 a 6 anos para ficar pronto devido a complexidade de animar cada um dos movimentos dos personagens em cena. Agora, imagine quanto tempo seria economizado se não houvesse a necessidade de um ser humano trabalhar em cada um desses movimentos.

Muito tempo, não é mesmo? Uma solução nesse sentido já existe e foi apresentada por uma equipe de pesquisadores chineses, financiada pelo gigante varejista Alibaba. O feito do grupo, ainda que seja inicial e em fase de destes, deu vida em vídeos para personagens e pessoas que antes eram apenas imagens estáticas.

Em uma postagem no diretório GitHub, o grupo chamado de HumanAIGC mostrou um modelo que consegue animar personagens ou fotos mantendo a consistência temporal, e preservação das silhueta e detalhes da animação.

Em uma explicação mais simples, é possível colocar qualquer um para dançar uma coreografia famosa do TikTok.

Para chegar no resultado, o processo inicia com a codificação da sequência de poses através de um programa chamada Pose Guider. Depois, o movimento é aplicado na imagem e o programa Denoising UNet retira o ruído que o movimento artificial cria no vídeo, antes estático, mas que agora se movimenta artificialmente.

A novidade deve trazer impacto para o mercado de influenciadores digitais, que já experimentam a existência de pessoas artificiais com grande apelo de audiência. Há poucas semanas, uma agência de modelos espanhola anunciou que uma de suas criações, a modelo Aitana López, faturava US$ 11 mil postando apenas fotos. Se ela puder dançar e se mover, quanto mais poderá faturar?