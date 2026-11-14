Vale ganha espaço na Ásia e Gustavo Pimenta lidera agenda empresarial nas Filipinas

A Vale participará de um fórum empresarial no Sudeste Asiático como representante do setor privado brasileiro. O CEO da empresa apresentará oportunidades em mineração, energia e agronegócio durante o evento em Manila. A missão ocorre num momento de crescimento nas vendas da Vale para mercados asiáticos além da China e Japão.

O CEO da Vale, Gustavo Pimenta, será o porta-voz do setor privado brasileiro no Fórum Empresarial Brasil-Filipinas, em Manila, neste sábado, 14. No encerramento do encontro, o executivo apresentará oportunidades denegócios bilaterais em mineração, energia, agronegócio e transporte. A participação ocorre em um momento de avanço das vendas da mineradora para mercados asiáticos além de China e Japão.

O evento reunirá cerca de 200 lideranças empresariais e integra a programação da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva às Filipinas, no ano em que os dois países celebram 80 anos de relações diplomáticas. A missão inclui uma agenda de aproximação comercial e cooperação agropecuária, com a participação do ministro da Agricultura, André de Paula.

Para a Vale, o interesse pelo Sudeste Asiático tem uma razão concreta: a industrialização, a urbanização e a expansão da capacidade siderúrgica da região abrem espaço para o fornecimento de minério de ferro. A construção de fábricas, moradias e infraestrutura sustenta o consumo de aço e cria oportunidades para a mineradora ampliar sua carteira de clientes.

Segundo os dados fornecidos pela companhia, as vendas para países asiáticos, excluídos China e Japão, chegaram a 21,5 milhões de toneladas em 2025, um crescimento de quase 30% sobre o ano anterior.

A visita de Lula também inclui a participação na cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), bloco com o qual o Brasil busca ampliar suas relações.