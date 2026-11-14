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Vale ganha espaço na Ásia e Gustavo Pimenta lidera agenda empresarial nas Filipinas

Gustavo Pimenta representará o empresariado brasileiro em fórum em Manila, enquanto a mineradora amplia vendas para mercados asiáticos além da China

Gustavo Pimenta: CEO da Vale capitaneou a separação de unidade de metais para dar visibilidade ao negócio (Leandro Fonseca/Exame)
Gustavo Pimenta: CEO da Vale capitaneou a separação de unidade de metais para dar visibilidade ao negócio (Leandro Fonseca/Exame)
Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do EXAME Insight

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 06:00.

Contexto32s

A Vale participará de um fórum empresarial no Sudeste Asiático como representante do setor privado brasileiro. O CEO da empresa apresentará oportunidades em mineração, energia e agronegócio durante o evento em Manila. A missão ocorre num momento de crescimento nas vendas da Vale para mercados asiáticos além da China e Japão.

O CEO da Vale, Gustavo Pimenta, será o porta-voz do setor privado brasileiro no Fórum Empresarial Brasil-Filipinas, em Manila, neste sábado, 14. No encerramento do encontro, o executivo apresentará oportunidades denegócios bilaterais em mineração, energia, agronegócio e transporte. A participação ocorre em um momento de avanço das vendas da mineradora para mercados asiáticos além de China e Japão.

O evento reunirá cerca de 200 lideranças empresariais e integra a programação da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva às Filipinas, no ano em que os dois países celebram 80 anos de relações diplomáticas. A missão inclui uma agenda de aproximação comercial e cooperação agropecuária, com a participação do ministro da Agricultura, André de Paula.

Para a Vale, o interesse pelo Sudeste Asiático tem uma razão concreta: a industrialização, a urbanização e a expansão da capacidade siderúrgica da região abrem espaço para o fornecimento de minério de ferro. A construção de fábricas, moradias e infraestrutura sustenta o consumo de aço e cria oportunidades para a mineradora ampliar sua carteira de clientes.

Segundo os dados fornecidos pela companhia, as vendas para países asiáticos, excluídos China e Japão, chegaram a 21,5 milhões de toneladas em 2025, um crescimento de quase 30% sobre o ano anterior.

A visita de Lula também inclui a participação na cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), bloco com o qual o Brasil busca ampliar suas relações. 

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Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do EXAME Insight

Cubro negócios na EXAME desde 2026. Antes, passei sete anos na revista VEJA, onde fui editor da coluna Radar Econômico, repórter de macroeconomia e repórter da coluna Radar na cobertura de política. Atualmente, estou olhando para movimentações e bastidores exclusivos do mercado de capitais. Desde operações de M&A e captações à movimentações societárias e executivas. Muito palmeirense. Realista esperançoso

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