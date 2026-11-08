O banho de loja do Guanabara para colocar mais vinhos e importados no carrinho de compras

O Guanabara, rede de supermercados do Rio de Janeiro, busca crescer 10% em faturamento até 2027 ao expandir sua oferta de produtos premium, especialmente vinhos e itens importados. A estratégia inclui modernizar todas as 28 lojas e diversificar para produtos de maior valor agregado, mantendo preços competitivos. A aposta em produtos exclusivos e curadoria especializada visa atrair consumidores que buscam variedade e qualidade sem abrir mão de bons preços.

O Guanabara quer crescer 10% em faturamento em 2027 com mais espaço para vinhos, importados e produtos premium nas lojas. A rede de supermercados, que registrou vendas estimadas em R$ 10,8 bilhões em 2025, segundo o Instituto Retail Think Tank, reformou dez unidades neste ano e espera concluir a modernização de suas 28 lojas no Rio de Janeiro até o fim do próximo. Em paralelo, procura novos endereços no mercado fluminense.

A aposta em produtos de maior valor é uma forma de crescer nas lojas que a rede já tem. Conhecido pelo volume de vendas e pela política de preços baixos, o Guanabara passou a importar diretamente para ampliar a variedade de produtos, incluindo itens exclusivos. Hoje, oferece mais de 100 marcas importadas, que somam mais de mil produtos, de vinhos e espumantes a chocolates, massas e azeites. “Percebemos que eles estão cada vez mais interessados em experimentar novos produtos e ter acesso a itens de maior valor agregado, sem abrir mão do preço justo que sempre caracterizou as lojas do Guanabara”, diz Albino Pinho, diretor de marketing da rede, em entrevista exclusiva ao EXAME Insight.

As adegas são uma das frentes dessa mudança. A rede atualizou a seleção de vinhos com a curadoria do sommelier Dionísio Chaves e reuniu mais de 40 produtores internacionais na primeira edição de seu festival de vinhos. Os produtores já forneciam para o Guanabara.

O desafio é ampliar a oferta de produtos mais caros sem perder a competitividade nos itens do dia a dia. Segundo Pinho, a rede mantém cerca de 500 produtos em promoção diariamente. O executivo atribui a capacidade de sustentar essa política à escala de compras, à negociação com fornecedores e ao uso de capital próprio.

A última inauguração ocorreu há cerca de um ano e meio. Enquanto avalia novos pontos, a rede já tem um prazo para as lojas em operação: até dezembro de 2027, todas devem seguir o padrão que dá mais espaço a importados, adegas e serviços.