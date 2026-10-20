Sol Agora, investida da Brookfield, lança gestora e mira R$ 1,5 bilhão em 2027

RESUMO ＋ A fintech de crédito para energia solar Sol Agora, investida da gestora canadense Brookfield, lança a gestora de recursos Sol Tempus Capital com cerca de R$ 400 milhões sob gestão. A nova casa pretende alcançar R$ 800 milhões até dezembro e R$ 1,5 bilhão em 2027, com foco inicial em crédito privado.

A Sol Agora, fintech de crédito para energia solar investida da canadense Brookfield, lança sua própria gestora de recursos, a Sol Tempus Capital. A casa começa com aproximadamente R$ 400 milhões sob gestão e pretende dobrar esse volume até dezembro, para R$ 800 milhões. Para 2027, a meta é alcançar R$ 1,5 bilhão.

Autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a atuar como administradora de carteiras de valores mobiliários, a gestora terá Flávio Suchek como CEO e Eduardo Solamone como CIO. Solamone assume o cargo depois de liderar a área de investimentos da fintech. A base de investidores já conta com capital estrangeiro, cuja participação a casa pretende ampliar.

O lançamento busca ampliar as fontes de recursos para financiar novas operações. Desde sua criação, em 2022, a Sol Agora concedeu mais de R$ 2,3 bilhões em financiamentos para mais de 95 mil clientes e estruturou cinco fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs). Segundo a empresa, a demanda por crédito solar supera sua capacidade atual de financiamento.

Com a gestora própria, a fintech pretende aproximar os investidores das operações que origina, reunindo a concessão, a estruturação e a gestão do crédito. “O mercado de crédito privado brasileiro amadureceu e hoje como classe de ativo consolidada atrai amplo espectro de investidores, que inclui fundos institucionais, capital estrangeiro e varejo em busca de ativos com lastro na economia real e fluxo de caixa previsível”, afirma Suchek. “A Sol Tempus Capital nasce e se posiciona para capturar esse movimento estrutural, transformando o crédito solar que já financiamos em um produto de investimento maduro para esse público.”

Faz sol

A aposta é que o acesso aos dados dos financiamentos ajude a avaliar os riscos das carteiras e a reduzir o custo de captação. Segundo Solamone, a estrutura permite acompanhar o desempenho de cada contrato, a operação dos equipamentos financiados e o histórico de pagamento dos clientes. “Nascemos verticalizados. Originamos, estruturamos e gerimos o mesmo crédito, com dados de performance em nível de contrato, telemetria dos ativos e histórico comportamental do tomador que nenhum gestor externo teria”, afirma o CIO. Na avaliação do executivo, essa integração pode se traduzir em crédito mais competitivo para os clientes e melhor retorno ajustado ao risco para os investidores.

O mandato inicial contempla crédito privado ligado a energia solar, infraestrutura, transição energética e setor imobiliário. A casa também avalia criar veículos como FI-Infra e FIP-IE para financiar projetos de infraestrutura e energia e ampliar sua base de investidores.

A prioridade, porém, será consolidar a gestão dos financiamentos concedidos pela própria Sol Agora antes de avançar sobre carteiras de outras empresas. “Por ora, nosso foco é 100% o crédito que nós mesmos originamos. A expansão para carteiras de terceiros e novas teses de crédito privado está no radar, mas só faz sentido depois de consolidarmos essa base”, diz Solamone.