*:first-child]:mt-0 [&>*:last-child]:mb-0 [&>*:last-child]:mb-0 [&>ol:first-child]:mt-0 [&>ul:first-child]:mt-0" dir="auto" data-selected-text-overlay-target="_r_euf_" data-markdown-text-style="assistant-message">

A fintech ARQ registrou um aumento de 240% no número de contas abertas para investir no exterior nas três semanas seguintes ao segundo turno das eleições, em comparação com as duas semanas anteriores à votação. O movimento ocorreu em meio à volatilidade do dólar e às incertezas sobre o cenário econômico após o pleito. Entre os ativos mais comprados pelos clientes da plataforma ficaram as ações da Nvidia, fabricante de chips que ganhou peso no mercado americano com a demanda por inteligência artificial, e o VOO, ETF negociado em bolsa que replica o S&P 500.

A queda das ações da Nvidia no período pode ter atraído investidores interessados em comprar o papel a um preço mais baixo, segundo a ARQ. Na sequência do ranking apareceram as ações da Nu Holdings, controladora do Nubank e listada na Bolsa de Nova York, e as cotas do SGOV, ETF que investe em títulos do Tesouro americano com vencimento de até três meses.

Para quem mede o retorno em reais, o câmbio também pesa no resultado. Uma alta do dólar tende a elevar o valor da posição em reais, enquanto uma queda da moeda americana pode reduzir o ganho obtido no exterior. “Em momentos de maior incerteza, cresce a busca por alternativas para diversificar o patrimônio e ampliar a exposição a mercados internacionais”, diz Leonardo Bernini, diretor-geral da ARQ no Brasil.

A aposta da ARQ na alta renda

A abertura de contas de investimento faz parte de uma disputa mais ampla pelos brasileiros de alta renda que movimentam dinheiro entre países. A fintech inglesa, antes chamada DolarApp, chegou ao Brasil em 2025 e disputa esse público com Revolut, Wise e Nomad. A oferta da ARQ inclui conta global, câmbio e pagamentos internacionais.

Com uma rodada de US$ 70 milhões liderada pela Sequoia Capital, a ARQ quer ampliar a oferta de produtos no país. Em entrevista ao EXAME Insight em agosto, Bernini apontou o cartão de crédito como a principal frente de crescimento no Brasil. A aposta é competir pelo custo do financiamento da fatura.