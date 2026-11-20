Da Nvidia ao Tesouro americano, o que os clientes da ARQ compraram após o segundo turno
Fintech registrou 240% mais aberturas de contas para investir no exterior nas três semanas após a votação do que nas duas anteriores
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 07:00.
A fintech ARQ registrou um aumento significativo na abertura de contas para investimentos no exterior após as eleições, impulsionada por incertezas econômicas e volatilidade do dólar. Investidores buscaram ativos como ações da Nvidia e ETFs que replicam o S&P 500. A empresa compete com outras plataformas financeiras para atrair clientes de alta renda no Brasil.
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A fintech ARQ registrou um aumento de 240% no número de contas abertas para investir no exterior nas três semanas seguintes ao segundo turno das eleições, em comparação com as duas semanas anteriores à votação. O movimento ocorreu em meio à volatilidade do dólar e às incertezas sobre o cenário econômico após o pleito. Entre os ativos mais comprados pelos clientes da plataforma ficaram as ações da Nvidia, fabricante de chips que ganhou peso no mercado americano com a demanda por inteligência artificial, e o VOO, ETF negociado em bolsa que replica o S&P 500.
A queda das ações da Nvidia no período pode ter atraído investidores interessados em comprar o papel a um preço mais baixo, segundo a ARQ. Na sequência do ranking apareceram as ações da Nu Holdings, controladora do Nubank e listada na Bolsa de Nova York, e as cotas do SGOV, ETF que investe em títulos do Tesouro americano com vencimento de até três meses.
Para quem mede o retorno em reais, o câmbio também pesa no resultado. Uma alta do dólar tende a elevar o valor da posição em reais, enquanto uma queda da moeda americana pode reduzir o ganho obtido no exterior. “Em momentos de maior incerteza, cresce a busca por alternativas para diversificar o patrimônio e ampliar a exposição a mercados internacionais”, diz Leonardo Bernini, diretor-geral da ARQ no Brasil.
A aposta da ARQ na alta renda
A abertura de contas de investimento faz parte de uma disputa mais ampla pelos brasileiros de alta renda que movimentam dinheiro entre países. A fintech inglesa, antes chamada DolarApp, chegou ao Brasil em 2025 e disputa esse público com Revolut, Wise e Nomad. A oferta da ARQ inclui conta global, câmbio e pagamentos internacionais.
Com uma rodada de US$ 70 milhões liderada pela Sequoia Capital, a ARQ quer ampliar a oferta de produtos no país. Em entrevista ao EXAME Insight em agosto, Bernini apontou o cartão de crédito como a principal frente de crescimento no Brasil. A aposta é competir pelo custo do financiamento da fatura.
Glossário
O que é ETF?
Um fundo negociado em bolsa que replica o desempenho de um índice, ativo ou cesta de ativos.
O que é S&P 500?
Um índice de ações norte-americano que reúne as 500 maiores empresas listadas na Bolsa de Nova York.
O que é Bolsa de Nova York?
Principal mercado de ações dos Estados Unidos, onde empresas globais negociam seus papéis.
O que significa Tesouro?
Referente aos títulos de dívida emitidos pelo governo americano, usados como ativo de renda fixa.
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Cubro negócios na EXAME desde 2026. Antes, passei sete anos na revista VEJA, onde fui editor da coluna Radar Econômico, repórter de macroeconomia e repórter da coluna Radar na cobertura de política. Atualmente, estou olhando para movimentações e bastidores exclusivos do mercado de capitais. Desde operações de M&A e captações à movimentações societárias e executivas. Muito palmeirense. Realista esperançoso