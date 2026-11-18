A compra da Medley pelo Grupo EMS será julgada pelo Cade com uma proposta de venda de ativos para aprovação. O negócio, avaliado em R$ 3,2 bilhões, deve aumentar a participação do EMS no mercado de genéricos para perto de 30%. A Superintendência-Geral identificou riscos concorrenciais em medicamentos para ovulação e enxaqueca, exigindo desinvestimentos para viabilizar a operação.

A compra da Medley pelo Grupo EMS será julgada nesta quarta-feira, 18, pelo Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), com uma proposta de venda de ativos para viabilizar a aprovação. O negócio leva à farmacêutica brasileira uma das principais marcas de genéricos do país, hoje pertencente à francesa Sanofi. O processo está sob relatoria do conselheiro Carlos Jacques Vieira Gomes. A sessão começa às 10h30.

A operação, anunciada em março, foi estimada em cerca de R$ 3,2 bilhões. Com a Medley, a participação do grupo no mercado brasileiro de genéricos deve passar de aproximadamente 23% para perto de 30%, ampliando sua liderança no segmento.

O negócio chega ao julgamento com recomendação de aprovação condicionada a um acordo. A Superintendência-Geral identificou riscos concorrenciais em dois mercados: estimulantes da ovulação, que incluem o citrato de clomifeno, e medicamentos contra enxaqueca, entre eles o cloridrato de naratriptana. No primeiro, a participação combinada supera 90% das unidades vendidas. No segundo, fica entre 50% e 60%. Para a área técnica, a concorrência remanescente seria insuficiente para afastar os riscos, e os rivais não teriam capacidade ociosa para absorver imediatamente uma migração de demanda provocada por aumentos de preços.

A proposta apresentada pelas empresas prevê desinvestimentos relacionados aos dois medicamentos, com transferência de negócios a um terceiro independente. A Superintendência considerou as medidas suficientes, mas a decisão sobre a aprovação e suas condições cabe ao tribunal.

A análise foi além desses dois pontos. O Cade examinou 120 cenários de mercado: 70 reuniam condições para aprovação pelos critérios simplificados, enquanto 50 exigiram investigação mais aprofundada. Na maioria, a autoridade considerou suficiente a rivalidade entre os laboratórios.

Para a EMS, a aquisição combina escala e uma marca conhecida pelo consumidor. A Medley faturou R$ 1,5 bilhão em 2025, ante R$ 10,9 bilhões do grupo comprador. A soma representa receita de R$ 12,4 bilhões, antes de eventuais ajustes decorrentes da operação.

A intenção anunciada pelo grupo é manter as operações separadas. Para a Sanofi, a venda acompanha a estratégia de concentrar investimentos em medicamentos inovadores e vacinas. Até o fechamento, a Medley permanece sob gestão da companhia francesa.