Harbour Capital faz as malas para a Europa em busca de R$ 175 milhões

Com cerca de R$ 1,8 bilhão sob gestão e mais de 30 fundos em operação, a Harbour Capital vai ampliar atuação na Europa. A gestora de ativos independentes de Porto Alegre abriu um fundo em Luxemburgo para captar até 30 milhões de euros — cerca de R$ 175 milhões — em créditos estruturados. Já há negociações com multi family offices e gestoras locais que querem investidor no mercado de crédito brasileiro. A expectativa é fechar pelo menos 10 milhões de euros ainda neste ano.

Fundada há 5 anos, a Harbour Capital construiu sua atuação com foco em crédito estruturado, atuando essencialmente com Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (Fidcs), mas agora também ensaia uma aproximação com fundos de venture capital. Além de Luxemburgo, a casa deve abrir um escritório em Portugal nos próximos meses, aproveitando sua dupla certificação, e ampliar atuação na Espanha e na França.

Volta ao mundo para voltar para casa

Enquanto ensaia o desembarque em outro continente, a gestora gaúcha vai ampliar atuação num mercado mais próximo — e óbvio: o de São Paulo. A Harbour prepara o lançamento de um escritório na região da Faria Lima para a segunda quinzena de agosto.

Esse novo momento também é marcado pela chegada de dois profissionais que passam a integrar a equipe da gestora: Adilson Guedes atua como diretor de Relações com Investidores e Crédito Estruturado, e Gabriela Naves, contratada como analista Sênior de Estruturação e Relações com Investidores.

“O escritório de São Paulo é uma extensão da Harbour Capital. Seguimos sendo uma gestora de Porto Alegre, com uma operação sólida no Sul, que continuará sendo a base da nossa atuação. Estar em São Paulo significa estar mais próximo dos investidores, ampliar nossa capacidade de distribuição e fortalecer relacionamentos em um mercado cada vez mais estratégico para o crescimento da gestora”, avalia Rafael Flores Nunes, sócio e CEO da Harbour Capital.