Vibra e Petrobras: o que a reeleição de Lula muda na disputa pela marca BR
Estatal já comunicou que não pretende renovar com a Vibra a licença da marca de postos de combustíveis, que vence em 2029
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 07:00.
RESUMO ＋
A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva manteve a distribuidora Vibra diante da perspectiva de perder, em junho de 2029, a licença para usar a marca BR da estatal Petrobras, que não pretende renovar o contrato nos termos atuais. As empresas divergem sobre o prazo do plano de descontinuação, enquanto a Petrobras planeja voltar à distribuição de combustíveis.
A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva frustrou uma expectativa nos bastidores da Vibra: a de que uma mudança de governo pudesse abrir espaço para rever os planos da Petrobras para a marca BR e seu retorno à distribuição de combustíveis. No mercado, a percepção era de que uma vitória de Flávio Bolsonaro poderia tornar essa conversa mais favorável.
O resultado mantém a companhia diante de uma negociação sensível. A licença para usar as marcas da Petrobras vence em junho de 2029, dentro do próximo mandato presidencial. A estatal já comunicou que não pretende renovar o contrato nos termos atuais. Também anunciou a intenção de voltar à distribuição, atividade da qual está afastada por uma cláusula de não concorrência com a Vibra até meados daquele ano.
Uma eventual troca de governo não asseguraria a renovação. Poderia, porém, trazer outra orientação para a Petrobras e permitir uma reavaliação dessas decisões. Com a continuidade de Lula, essa possibilidade perde força — embora a negociação entre as empresas permaneça possível.
O assunto já produz divergências. Em resposta à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em 15 de outubro, a Vibra informou que as duas companhias seguem sem um entendimento sobre o prazo para apresentar o plano de descontinuação das marcas. A Petrobras cobra o documento; a distribuidora considera sua apresentação prematura, uma vez que o contrato continua em vigor até 2029.
A discussão vai além da troca de identidade visual dos postos. A Vibra opera uma rede de cerca de 7,5 mil estabelecimentos sob a bandeira Petrobras. Preservar essa associação ou preparar uma transição envolve o relacionamento com os revendedores e o reconhecimento da marca pelo consumidor.
Ainda há tempo para uma composição. O aviso da Petrobras se refere à não renovação nas condições vigentes, e o vencimento do contrato não significa uma retirada simultânea das marcas de todos os postos: há regras específicas de transição.
A Petrobras não retornou aos contatos do EXAME Insight. A Vibra diz que não comenta.
'Perguntas frequentes'
Como a reeleição de Lula afeta a negociação entre Vibra e Petrobras? ＋
A continuidade de Luiz Inácio Lula da Silva reduz a possibilidade de uma mudança de orientação na Petrobras que favoreça a revisão dos planos para a marca BR. A negociação entre Vibra e Petrobras, porém, ainda pode resultar em uma composição.
Quando termina a licença da Vibra para usar as marcas da Petrobras? ＋
A licença da Vibra para usar as marcas da Petrobras vence em junho de 2029. A estatal já comunicou que não pretende renovar o contrato nas condições atuais.
A Petrobras pretende voltar à distribuição de combustíveis? ＋
Sim. A Petrobras anunciou a intenção de retornar à distribuição de combustíveis, atividade da qual permanece afastada por uma cláusula de não concorrência com a Vibra até meados de 2029.
Por que Vibra e Petrobras divergem sobre o plano de descontinuação das marcas? ＋
Em resposta à Comissão de Valores Mobiliários em 15 de outubro, a Vibra informou que as empresas não chegaram a um acordo sobre o prazo para apresentar o plano. A Petrobras cobra o documento, enquanto a Vibra considera a entrega prematura porque o contrato permanece vigente até 2029.
Quantos postos da Vibra usam a bandeira Petrobras? ＋
A Vibra opera cerca de 7,5 mil estabelecimentos sob a bandeira Petrobras. O fim do contrato não provocaria a retirada simultânea das marcas de todos os postos, pois existem regras específicas de transição.
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Jornalista com experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pela redação de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico. Contato em pedro-b.gil@exame.com