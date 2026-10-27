Vibra e Petrobras: o que a reeleição de Lula muda na disputa pela marca BR

RESUMO ＋ A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva manteve a distribuidora Vibra diante da perspectiva de perder, em junho de 2029, a licença para usar a marca BR da estatal Petrobras, que não pretende renovar o contrato nos termos atuais. As empresas divergem sobre o prazo do plano de descontinuação, enquanto a Petrobras planeja voltar à distribuição de combustíveis.

A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva frustrou uma expectativa nos bastidores da Vibra: a de que uma mudança de governo pudesse abrir espaço para rever os planos da Petrobras para a marca BR e seu retorno à distribuição de combustíveis. No mercado, a percepção era de que uma vitória de Flávio Bolsonaro poderia tornar essa conversa mais favorável.

O resultado mantém a companhia diante de uma negociação sensível. A licença para usar as marcas da Petrobras vence em junho de 2029, dentro do próximo mandato presidencial. A estatal já comunicou que não pretende renovar o contrato nos termos atuais. Também anunciou a intenção de voltar à distribuição, atividade da qual está afastada por uma cláusula de não concorrência com a Vibra até meados daquele ano.

Uma eventual troca de governo não asseguraria a renovação. Poderia, porém, trazer outra orientação para a Petrobras e permitir uma reavaliação dessas decisões. Com a continuidade de Lula, essa possibilidade perde força — embora a negociação entre as empresas permaneça possível.

O assunto já produz divergências. Em resposta à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em 15 de outubro, a Vibra informou que as duas companhias seguem sem um entendimento sobre o prazo para apresentar o plano de descontinuação das marcas. A Petrobras cobra o documento; a distribuidora considera sua apresentação prematura, uma vez que o contrato continua em vigor até 2029.

A discussão vai além da troca de identidade visual dos postos. A Vibra opera uma rede de cerca de 7,5 mil estabelecimentos sob a bandeira Petrobras. Preservar essa associação ou preparar uma transição envolve o relacionamento com os revendedores e o reconhecimento da marca pelo consumidor.

Ainda há tempo para uma composição. O aviso da Petrobras se refere à não renovação nas condições vigentes, e o vencimento do contrato não significa uma retirada simultânea das marcas de todos os postos: há regras específicas de transição.

A Petrobras não retornou aos contatos do EXAME Insight. A Vibra diz que não comenta.