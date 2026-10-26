Após vitória de Lula e circuit breaker, Gavekal vê oportunidade no tombo dos ativos brasileiros
Consultoria internacional espera forte reação negativa dos mercados, mas avalia que Congresso conservador e importância estratégica do Brasil podem limitar mudanças na política econômica
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 10:18.
Última atualização em 26 de outubro de 2026 às 10:30.
RESUMO ＋
A consultoria internacional Gavekal Research avalia que a queda dos ativos brasileiros após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva pode abrir uma oportunidade de compra nesta segunda-feira, 26. A tese considera os juros reais elevados, a exposição a commodities, o mercado de minerais críticos e a capacidade do Congresso de conter uma expansão fiscal.
A queda dos ativos brasileiros após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva pode abrir uma oportunidade de compra para investidores estrangeiros. É a avaliação da consultoria internacional Gavekal Research, que espera uma forte onda de vendas no mercado nesta segunda-feira, 26, mas vê espaço para uma recuperação depois que os investidores desmontarem as posições montadas na expectativa de uma vitória de Flávio Bolsonaro.
Em relatório intitulado Buy The Dip In Brazil (Compre na queda no Brasil), o analista Rohan Daswani argumenta que os fundamentos que sustentam o interesse dos investidores pelo país não desapareceram com o resultado eleitoral. Entre eles estão os juros reais elevados, a exposição a commodities e a importância crescente do Brasil no fornecimento de minerais críticos.
A avaliação é que o mercado havia incorporado aos preços a expectativa de uma mudança na condução da política fiscal. Depois do primeiro turno, as ações brasileiras avançaram mais de 12%, enquanto os papéis da Petrobras acumularam valorização superior a 11%, impulsionados pelas apostas em uma vitória de Bolsonaro. A reeleição de Lula frustrou esse movimento.
Nas negociações asiáticas desta segunda-feira, um ETF de ações brasileiras listado em Tóquio chegou a cair 15%, enquanto a expectativa era de uma desvalorização superior a 10% do real. A Gavekal ressalva, porém, que esses indicadores têm baixa liquidez e não necessariamente antecipam a intensidade da reação dos mercados brasileiros.
O peso do Congresso
A principal aposta da Gavekal para além da reação inicial dos mercados está nas limitações que Lula encontrará para ampliar os gastos públicos. Após as eleições, a direita passou a controlar aproximadamente 59% das cadeiras da Câmara e mais de 64% do Senado, com o Partido Liberal (PL), a maior força do Congresso.
Na avaliação de Daswani, o resultado das eleições legislativas pode dificultar mudanças mais profundas na política econômica. O analista considera que a vitória de Lula não representa necessariamente um apoio dos eleitores à sua agenda econômica, mas também uma rejeição ao bolsonarismo. O Congresso, portanto, pode acabar exercendo um papel de contenção fiscal que parte dos investidores esperava de uma eventual administração Bolsonaro.
Essa possibilidade não elimina os riscos. A Gavekal chama atenção para um déficit fiscal próximo de 10% do PIB, dívida pública superior a 95% do PIB e uma Selic de 13,75% ao ano. O receio é que uma nova expansão dos gastos mantenha a inflação e os juros elevados, aumente o custo de financiamento da dívida e pressione ainda mais a confiança dos investidores.
O relatório também aponta que o atual arcabouço fiscal não conseguiu convencer o mercado e que nenhum dos dois candidatos apresentou um caminho simples para conter os gastos públicos e reduzir de forma sustentável o prêmio de risco do país.
O Brasil na disputa entre EUA e China
Outro argumento da consultoria é que o Brasil ganhou importância estratégica na disputa econômica entre Estados Unidos e China, sobretudo no fornecimento de matérias-primas e minerais críticos. A Gavekal cita projetos brasileiros de terras raras, como Serra Verde e Carina, que receberam apoio americano e avançaram durante o governo Lula. A avaliação é que Washington continuará precisando do Brasil para desenvolver cadeias de suprimentos menos dependentes da China.
Para a consultoria, a disputa entre as duas potências pode ampliar o poder de negociação do Brasil, que tem procurado manter relações econômicas com ambos os países.
Onde está a oportunidade
A Gavekal não descarta uma reação intensa dos mercados no curto prazo. A tese de compra depende, justamente, de uma queda que torne os preços dos ativos mais atrativos.
A consultoria aponta três fatores que podem sustentar uma recuperação: a manutenção dos juros reais elevados, a exposição brasileira a commodities e o peso crescente do país no mercado de minerais críticos.
Mas o cenário fiscal continuará determinante. As escolhas de Lula para a equipe econômica, o Orçamento de 2027 e a relação do governo com o Congresso serão acompanhados de perto pelos investidores. O relatório considera que uma eventual tentativa de ampliar significativamente os gastos públicos poderá encontrar resistência tanto no Legislativo quanto nos mercados de câmbio e de dívida.
'Perguntas frequentes'
Por que a queda dos ativos brasileiros pode ser uma oportunidade de compra? ＋
A consultoria internacional Gavekal Research avalia que os fundamentos favoráveis ao Brasil não desapareceram com a reeleição de Lula. O relatório cita os juros reais elevados, a exposição a commodities e a importância crescente do país no fornecimento de minerais críticos.
Como o mercado reagiu à reeleição de Lula? ＋
Um ETF de ações brasileiras listado em Tóquio chegou a cair 15% nas negociações asiáticas desta segunda-feira, 26, enquanto a expectativa era de perda superior a 10% do real. A Gavekal ressalva que esses indicadores têm baixa liquidez e podem não antecipar a intensidade da reação no Brasil.
Como o Congresso pode limitar os gastos do governo Lula? ＋
A direita passou a controlar aproximadamente 59% das cadeiras da Câmara e mais de 64% do Senado, com o Partido Liberal como maior força do Congresso. Segundo o analista Rohan Daswani, essa composição pode dificultar mudanças profundas na política econômica e exercer contenção fiscal.
Quais são os principais riscos fiscais apontados pela Gavekal? ＋
A Gavekal destaca déficit fiscal próximo de 10% do PIB, dívida pública superior a 95% do PIB e Selic de 13,75% ao ano. Segundo a consultoria, uma nova expansão dos gastos pode manter inflação e juros elevados, aumentar o custo da dívida e pressionar a confiança dos investidores.
Por que o Brasil ganhou importância na disputa entre Estados Unidos e China? ＋
Segundo a Gavekal, o Brasil ganhou relevância no fornecimento de matérias-primas e minerais críticos necessários para cadeias menos dependentes da China. A consultoria cita os projetos de terras raras Serra Verde e Carina, que receberam apoio americano e avançaram durante o governo Lula.
O que os investidores devem acompanhar após a eleição? ＋
Os investidores devem observar as escolhas de Lula para a equipe econômica, o Orçamento de 2027 e a relação do governo com o Congresso. A Gavekal considera que uma tentativa de ampliar significativamente os gastos pode enfrentar resistência no Legislativo e nos mercados de câmbio e dívida.
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Jornalista com experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pela redação de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico. Contato em pedro-b.gil@exame.com