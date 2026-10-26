Após vitória de Lula e circuit breaker, Gavekal vê oportunidade no tombo dos ativos brasileiros

RESUMO ＋ A consultoria internacional Gavekal Research avalia que a queda dos ativos brasileiros após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva pode abrir uma oportunidade de compra nesta segunda-feira, 26. A tese considera os juros reais elevados, a exposição a commodities, o mercado de minerais críticos e a capacidade do Congresso de conter uma expansão fiscal.

A queda dos ativos brasileiros após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva pode abrir uma oportunidade de compra para investidores estrangeiros. É a avaliação da consultoria internacional Gavekal Research, que espera uma forte onda de vendas no mercado nesta segunda-feira, 26, mas vê espaço para uma recuperação depois que os investidores desmontarem as posições montadas na expectativa de uma vitória de Flávio Bolsonaro.

Em relatório intitulado Buy The Dip In Brazil (Compre na queda no Brasil), o analista Rohan Daswani argumenta que os fundamentos que sustentam o interesse dos investidores pelo país não desapareceram com o resultado eleitoral. Entre eles estão os juros reais elevados, a exposição a commodities e a importância crescente do Brasil no fornecimento de minerais críticos.

A avaliação é que o mercado havia incorporado aos preços a expectativa de uma mudança na condução da política fiscal. Depois do primeiro turno, as ações brasileiras avançaram mais de 12%, enquanto os papéis da Petrobras acumularam valorização superior a 11%, impulsionados pelas apostas em uma vitória de Bolsonaro. A reeleição de Lula frustrou esse movimento.

Nas negociações asiáticas desta segunda-feira, um ETF de ações brasileiras listado em Tóquio chegou a cair 15%, enquanto a expectativa era de uma desvalorização superior a 10% do real. A Gavekal ressalva, porém, que esses indicadores têm baixa liquidez e não necessariamente antecipam a intensidade da reação dos mercados brasileiros.

O peso do Congresso

A principal aposta da Gavekal para além da reação inicial dos mercados está nas limitações que Lula encontrará para ampliar os gastos públicos. Após as eleições, a direita passou a controlar aproximadamente 59% das cadeiras da Câmara e mais de 64% do Senado, com o Partido Liberal (PL), a maior força do Congresso.

Na avaliação de Daswani, o resultado das eleições legislativas pode dificultar mudanças mais profundas na política econômica. O analista considera que a vitória de Lula não representa necessariamente um apoio dos eleitores à sua agenda econômica, mas também uma rejeição ao bolsonarismo. O Congresso, portanto, pode acabar exercendo um papel de contenção fiscal que parte dos investidores esperava de uma eventual administração Bolsonaro.

Essa possibilidade não elimina os riscos. A Gavekal chama atenção para um déficit fiscal próximo de 10% do PIB, dívida pública superior a 95% do PIB e uma Selic de 13,75% ao ano. O receio é que uma nova expansão dos gastos mantenha a inflação e os juros elevados, aumente o custo de financiamento da dívida e pressione ainda mais a confiança dos investidores.

O relatório também aponta que o atual arcabouço fiscal não conseguiu convencer o mercado e que nenhum dos dois candidatos apresentou um caminho simples para conter os gastos públicos e reduzir de forma sustentável o prêmio de risco do país.

O Brasil na disputa entre EUA e China

Outro argumento da consultoria é que o Brasil ganhou importância estratégica na disputa econômica entre Estados Unidos e China, sobretudo no fornecimento de matérias-primas e minerais críticos. A Gavekal cita projetos brasileiros de terras raras, como Serra Verde e Carina, que receberam apoio americano e avançaram durante o governo Lula. A avaliação é que Washington continuará precisando do Brasil para desenvolver cadeias de suprimentos menos dependentes da China.

Para a consultoria, a disputa entre as duas potências pode ampliar o poder de negociação do Brasil, que tem procurado manter relações econômicas com ambos os países.

Onde está a oportunidade

A Gavekal não descarta uma reação intensa dos mercados no curto prazo. A tese de compra depende, justamente, de uma queda que torne os preços dos ativos mais atrativos.

A consultoria aponta três fatores que podem sustentar uma recuperação: a manutenção dos juros reais elevados, a exposição brasileira a commodities e o peso crescente do país no mercado de minerais críticos.

Mas o cenário fiscal continuará determinante. As escolhas de Lula para a equipe econômica, o Orçamento de 2027 e a relação do governo com o Congresso serão acompanhados de perto pelos investidores. O relatório considera que uma eventual tentativa de ampliar significativamente os gastos públicos poderá encontrar resistência tanto no Legislativo quanto nos mercados de câmbio e de dívida.