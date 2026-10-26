Como a Gerdau vai fortalecer operação nos EUA enquanto busca competitividade no Brasil
“É fundamental que a gente siga implantando a reforma tributária", diz Gustavo Werneck, CEO da Gerdau
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 07:00.
Última atualização em 26 de outubro de 2026 às 07:13.
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A siderúrgica Gerdau pretende fortalecer sua operação nos Estados Unidos em 2027 e concentrar os investimentos no Brasil em ganhos de competitividade, afirma o CEO Gustavo Werneck. No segundo trimestre de 2026, a América do Norte gerou R$ 2,6 bilhões de Ebitda ajustado, ante R$ 705 milhões da operação brasileira.
A Gerdau pretende fortalecer sua operação nos Estados Unidos em 2027 e direcionar investimentos no Brasil à busca por competitividade, afirma Gustavo Werneck, CEO da siderúrgica, em entrevista exclusiva ao EXAME Insight.
O executivo vê as duas geografias como importantes para a companhia, mas aponta diferenças no ambiente de negócios que influenciam a atividade empresarial. “Nos Estados Unidos, onde a gente está muito bem, vamos seguir fortalecendo a nossa operação. E aqui no Brasil, investimentos para seguir continuamente buscando competitividade”, diz.
Os resultados mais recentes ajudam a explicar essa diferença. No segundo trimestre de 2026, a Gerdau registrou receita líquida de R$ 17,9 bilhões e Ebitda ajustado de R$ 3,43 bilhões, alta de 33,9% em relação ao mesmo período de 2025. O lucro líquido atingiu R$ 1,47 bilhão, avanço de 69,7%. A melhora foi sustentada principalmente pela América do Norte.
A região gerou aproximadamente R$ 2,6 bilhões de Ebitda ajustado no trimestre, enquanto o Brasil contribuiu com R$ 705 milhões. A operação brasileira melhorou em relação aos três primeiros meses do ano, mas seu Ebitda ainda ficou 19,6% abaixo do registrado um ano antes. A receita no país caiu 8,6%, para R$ 6,69 bilhões, e a margem Ebitda passou de 12% para 10,5%. “O ambiente de negócios nos Estados Unidos é muito mais simples, é muito mais amigável, atrai muito mais investimento, muito mais iniciativa empresarial do que aqui no Brasil”, afirma Werneck.
O cenário americano combina demanda de setores como data centers, energia renovável e indústria com proteção à produção local. A presença industrial da Gerdau permite que a companhia atenda esse mercado com aço fabricado na região, em vez de depender de exportações brasileiras.
Em entrevista à CNN em julho, Chia Wang, presidente da Gerdau Aços Longos na América do Norte, afirmou que as tarifas de até 50% sobre o aço importado reduziram a entrada de produtos estrangeiros e direcionaram demanda aos fabricantes domésticos. Segundo ele, o movimento aumentou a utilização das plantas da companhia e contribuiu para margens historicamente altas. A proteção comercial, portanto, também compõe o contexto favorável aos negócios americanos. “O que nós temos que seguir evoluindo no Brasil é reduzindo o custo Brasil, é desburocratizando”, diz Werneck.
A busca por eficiência continua mobilizando recursos no país. Dos R$ 1 bilhão investidos pela Gerdau no segundo trimestre, 80% foram destinados às operações brasileiras. O orçamento de investimentos divulgado para 2026 é de R$ 4,7 bilhões.
O executivo também defende a continuidade da implementação da reforma tributária, independentemente do vencedor da eleição. Para ele, a agenda precisa ser acompanhada de medidas que ampliem a competitividade dos produtores brasileiros. “É fundamental que a gente siga implantando a reforma tributária e que o governo continue criando alternativas para o empresário brasileiro ser mais competitivo”, afirma.
Perguntas frequentes
Quais são os planos da Gerdau para 2027?
A Gerdau pretende fortalecer sua operação nos Estados Unidos e direcionar os investimentos no Brasil à busca por competitividade em 2027. Segundo o CEO Gustavo Werneck, as duas geografias são importantes, mas apresentam ambientes de negócios diferentes.
Qual foi o resultado da Gerdau no segundo trimestre de 2026?
A Gerdau registrou receita líquida de R$ 17,9 bilhões e Ebitda ajustado de R$ 3,43 bilhões no segundo trimestre de 2026. O lucro líquido alcançou R$ 1,47 bilhão, alta de 69,7% em relação ao mesmo período de 2025.
Por que a operação da Gerdau nos Estados Unidos tem desempenho melhor?
A operação americana é favorecida pela demanda de data centers, energia renovável e indústria, além da proteção à produção local. Segundo Gustavo Werneck, o ambiente de negócios nos Estados Unidos é mais simples e favorável ao investimento e à iniciativa empresarial.
Como as tarifas sobre o aço beneficiam a Gerdau nos Estados Unidos?
As tarifas de até 50% sobre o aço importado reduziram a entrada de produtos estrangeiros e direcionaram a demanda aos fabricantes locais, segundo Chia Wang, presidente da Gerdau Aços Longos na América do Norte. O executivo afirma que o movimento elevou a utilização das fábricas da companhia e contribuiu para margens historicamente altas.
Quanto a Gerdau pretende investir em 2026?
A Gerdau anunciou um orçamento de investimentos de R$ 4,7 bilhões para 2026. Dos R$ 1 bilhão investidos no segundo trimestre, 80% foram destinados às operações brasileiras.
O que a Gerdau defende para aumentar a competitividade no Brasil?
Gustavo Werneck defende a redução do custo Brasil, a desburocratização e a continuidade da implementação da reforma tributária, independentemente do vencedor da eleição. Segundo o CEO, o governo também precisa criar alternativas para tornar o empresário brasileiro mais competitivo.
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Jornalista com experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pela redação de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico. Contato em pedro-b.gil@exame.com