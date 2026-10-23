Neymar e Santos trocam uniforme pela alfaitaria para vender Pelé
Em parceria com a Umbro, Pelé Brand, que pertence à NR Sports, vai lançar coleção que inclui sobretudo, blusão e calça de alfaiataria esportiva
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 19:00.
RESUMO ＋
O Santos, a marca esportiva Umbro e a Pelé Brand, da NR Sports, lançam nesta sexta-feira, 23, uma coleção de roupas na data em que Pelé completaria 86 anos. Inspirada nas viagens internacionais do clube nas décadas de 1960 e 1970, a linha inclui sobretudo, alfaiataria esportiva, camisa e camisetas.
Santos, Umbro e Pelé Brand, marca que pertence à NR Sports, de Neymar, vão ampliar sua parceria com uma coleção de roupas que inclui sobretudo, blusão e calça de alfaiataria esportiva. O lançamento, marcado para esta sexta-feira, 23, data em que Pelé completaria 86 anos, abre uma nova frente comercial da colaboração, até agora concentrada em camisas de futebol.
A iniciativa faz parte do projeto “O Nome Além do Tempo”, que prevê outros lançamentos nos próximos meses. A aposta é usar a imagem de Pelé e a história do Santos para alcançar consumidores também no mercado de moda, com produtos que possam circular além dos estádios.
A coleção tem como referência as viagens internacionais do clube nas décadas de 1960 e 1970. Os trajes usados pelos jogadores fora de campo inspiraram peças que combinam alfaiataria e roupas casuais. A linha também inclui uma camisa esportiva e camisetas com referências ao ex-jogador e ao Santos.
Para a Pelé Brand, o projeto integra uma estratégia de expansão para novas categorias de produtos e de aproximação com consumidores mais jovens. “Essa colaboração representa um passo importante para ampliar a presença da Pelé Brand, conectando sua história a novos territórios, como a moda, o lifestyle e a cultura”, afirma Neymar da Silva Santos, presidente da NR Sports.
A parceria começou em abril, quando o Santos substituiu o logotipo da Umbro nos uniformes pela silhueta de uma comemoração de Pelé. A ação coincidiu com a reformulação da identidade visual da marca do ex-jogador.
O primeiro produto comercial chegou em outubro: uma edição limitada e numerada das camisas oficiais do Santos, nos modelos branco e listrado, com tiragem anunciada de 1.091 unidades, em referência ao número de gols de Pelé pelo clube.
Agora, a coleção de moda amplia o portfólio da colaboração. Segundo Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil, a proposta é explorar as referências de estilo associadas à equipe que viajava pelo mundo naquele período. “Existe uma estética muito marcante naquela época, na forma como o time se apresentava e representava o Brasil pelo mundo”, diz.
Os próximos lançamentos terão como temas o futebol, o Santos e o Brasil, apresentados pelas marcas como as três paixões de Pelé.
'Perguntas frequentes'
Quando será lançada a coleção de Santos, Umbro e Pelé Brand? ＋
A coleção será lançada nesta sexta-feira, 23, data em que Pelé completaria 86 anos. A iniciativa faz parte do projeto “O Nome Além do Tempo”.
Quais peças fazem parte da coleção inspirada em Pelé? ＋
A coleção inclui sobretudo, blusão, calça de alfaiataria esportiva, camisa esportiva e camisetas com referências a Pelé e ao Santos.
Qual foi a inspiração para a nova coleção do Santos e da Umbro? ＋
A linha tem como referência as viagens internacionais do Santos nas décadas de 1960 e 1970 e os trajes usados pelos jogadores fora de campo. Segundo Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil, a proposta explora a estética da equipe que representava o Brasil pelo mundo naquele período.
Qual é o objetivo da Pelé Brand com a coleção? ＋
A Pelé Brand pretende ampliar sua presença em categorias como moda, lifestyle e cultura e se aproximar de consumidores mais jovens, afirma Neymar da Silva Santos, presidente da NR Sports.
Como começou a parceria entre Santos, Umbro e Pelé Brand? ＋
A parceria começou em abril, quando o Santos substituiu o logotipo da Umbro nos uniformes pela silhueta de uma comemoração de Pelé. Em outubro, as marcas lançaram 1.091 unidades numeradas das camisas oficiais do clube, em referência ao número de gols de Pelé pelo Santos.
Quais serão os temas dos próximos lançamentos da parceria? ＋
Os próximos lançamentos terão como temas o futebol, o Santos e o Brasil, apresentados pelas marcas como as três paixões de Pelé.
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Jornalista com experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pela redação de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico. Contato em pedro-b.gil@exame.com