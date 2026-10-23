Neymar e Santos trocam uniforme pela alfaitaria para vender Pelé

RESUMO ＋ O Santos, a marca esportiva Umbro e a Pelé Brand, da NR Sports, lançam nesta sexta-feira, 23, uma coleção de roupas na data em que Pelé completaria 86 anos. Inspirada nas viagens internacionais do clube nas décadas de 1960 e 1970, a linha inclui sobretudo, alfaiataria esportiva, camisa e camisetas.

Santos, Umbro e Pelé Brand, marca que pertence à NR Sports, de Neymar, vão ampliar sua parceria com uma coleção de roupas que inclui sobretudo, blusão e calça de alfaiataria esportiva. O lançamento, marcado para esta sexta-feira, 23, data em que Pelé completaria 86 anos, abre uma nova frente comercial da colaboração, até agora concentrada em camisas de futebol.

A iniciativa faz parte do projeto “O Nome Além do Tempo”, que prevê outros lançamentos nos próximos meses. A aposta é usar a imagem de Pelé e a história do Santos para alcançar consumidores também no mercado de moda, com produtos que possam circular além dos estádios.

A coleção tem como referência as viagens internacionais do clube nas décadas de 1960 e 1970. Os trajes usados pelos jogadores fora de campo inspiraram peças que combinam alfaiataria e roupas casuais. A linha também inclui uma camisa esportiva e camisetas com referências ao ex-jogador e ao Santos.

Para a Pelé Brand, o projeto integra uma estratégia de expansão para novas categorias de produtos e de aproximação com consumidores mais jovens. “Essa colaboração representa um passo importante para ampliar a presença da Pelé Brand, conectando sua história a novos territórios, como a moda, o lifestyle e a cultura”, afirma Neymar da Silva Santos, presidente da NR Sports.

A parceria começou em abril, quando o Santos substituiu o logotipo da Umbro nos uniformes pela silhueta de uma comemoração de Pelé. A ação coincidiu com a reformulação da identidade visual da marca do ex-jogador.

O primeiro produto comercial chegou em outubro: uma edição limitada e numerada das camisas oficiais do Santos, nos modelos branco e listrado, com tiragem anunciada de 1.091 unidades, em referência ao número de gols de Pelé pelo clube.

Agora, a coleção de moda amplia o portfólio da colaboração. Segundo Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil, a proposta é explorar as referências de estilo associadas à equipe que viajava pelo mundo naquele período. “Existe uma estética muito marcante naquela época, na forma como o time se apresentava e representava o Brasil pelo mundo”, diz.

Os próximos lançamentos terão como temas o futebol, o Santos e o Brasil, apresentados pelas marcas como as três paixões de Pelé.