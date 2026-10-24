Na eleição mais afetada por IA da história, deepfakes vieram de onde menos se esperava
Relatório do projeto VigIA, da agência Lupa, mostra que mais da metade do conteúdo generativo foi feito por anônimos e usuários comuns; especialista chama atenção para o alto volume de memes
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 10:47.
Última atualização em 24 de outubro de 2026 às 10:49.
RESUMO ＋
O uso de deepfakes cresceu mais de 308% entre 2024 e 2026, segundo o Observatório Lupa. Nas eleições de 2026, usuários comuns e anônimos responderam por 60% das 920 publicações com IA identificadas pelo projeto VigIA, da agência Lupa, e apenas 371 conteúdos estavam rotulados corretamente.
Entre o uso e a sinalização
'Perguntas frequentes'
Quanto cresceu o uso de deepfakes entre 2024 e 2026? ＋
O uso de deepfakes cresceu mais de 308% entre 2024 e 2026, segundo o primeiro Panorama da Desinformação no Brasil, do Observatório Lupa.
Quem produziu a maior parte dos conteúdos com IA nas eleições de 2026? ＋
Usuários comuns e anônimos produziram 60% das 920 publicações identificadas durante o primeiro turno, de acordo com o projeto VigIA, da agência Lupa. Entre os conteúdos recorrentes, havia vídeos falsos de jornalistas e celebridades.
Como o TSE define uma deepfake nas eleições de 2026? ＋
O Tribunal Superior Eleitoral define deepfake como conteúdo sintético produzido ou manipulado por IA ou tecnologia equivalente, com realismo ou verossimilhança, que crie, reproduza ou altere imagem, voz ou manifestação de pessoa viva, falecida ou fictícia.
As deepfakes eleitorais foram tão nocivas quanto o esperado? ＋
Não, segundo Bruno Sartori, pioneiro no estudo de deepfakes no Brasil. O especialista afirma que o cenário teve predomínio de conteúdos de humor e engajamento, como memes sobre o presidente Lula, e poucos registros de aplicações estritamente criminosas.
Quantos conteúdos com IA foram identificados pelo projeto VigIA? ＋
O projeto VigIA analisou 972 imagens e vídeos e confirmou 920 casos de uso de IA entre 1.941 conteúdos suspeitos. O levantamento utilizou três ferramentas automatizadas de detecção validadas por pesquisadores.
Quantos conteúdos com IA foram sinalizados corretamente? ＋
Apenas 371 dos 920 conteúdos confirmados estavam rotulados corretamente, cerca de 40% do total, segundo o projeto VigIA. O levantamento identificou 549 publicações irregulares, das quais 75 receberam impulso direto de candidatos ou partidos políticos.
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Pacete é jornalista, LinkedIn Top Voices, curador de marketing, tecnologia e inovação do Rio2C e SP2B, além de Consultor de Inovação, Conteúdo e Projetos Especiais da Exame.