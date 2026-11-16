M&A: Zaxo e VoxPak se fundem de olho em negócios de tecnologia e compradores internacionais

A Zaxo M&A Partners e a VoxPak se uniram para criar uma consultoria de fusões e aquisições focada em tecnologia e negócios digitais. O fundador da VoxPak, Sergio Luconi, entra como managing partner e quinto sócio da nova sociedade. A combinação traz histórico de mais de R$ 10 bilhões em transações.

A Zaxo M&A Partners e a VoxPak uniram suas operações para ampliar a atuação em fusões e aquisições de empresas de médio porte, com foco em tecnologia e negócios digitais. A operação, informada com exclusividade ao EXAME Insight, mantém a marca Zaxo e leva à sociedade Sergio Luconi, fundador da VoxPak e ex-executivo da IBM e da Accenture.

Luconi entra como managing partner e se torna o quinto sócio da assessoria. Segundo as empresas, a combinação reúne um histórico de mais de R$ 10 bilhões em transações. A cifra inclui os negócios realizados pela Zaxo e aqueles conduzidos por Luconi tanto na VoxPak quanto em sua carreira em grandes corporações.

A aproximação começou em uma negociação na qual Luconi e Jefferson Nesello, cofundador da Zaxo, representavam clientes em lados opostos da mesa. Depois do fechamento, mantiveram contato. Em 2025, retomaram as conversas sobre trabalhar juntos, passaram a compartilhar projetos e, após cerca de um ano de aproximação e negociações, formalizaram a integração. “A negociação foi marcada por ética, respeito e transparência. Mesmo em lados opostos da mesa, percebemos que compartilhávamos a mesma visão sobre como conduzir uma transação”, afirma Luconi.

A união traz para a Zaxo a experiência de um executivo que também esteve do lado de quem compra empresas. Na IBM, Luconi assumiu responsabilidades em aquisições na América Latina. Na Accenture, foi sócio responsável por operações de M&A e participou de negociações no Brasil, Japão, Israel e Estados Unidos. “Essa vivência ajuda a identificar o que torna uma empresa relevante para um comprador e quais fatores pesam na decisão de avançar em uma aquisição ou venda”, diz Luconi.

Após deixar a Accenture, em 2018, o executivo retomou a VoxPak, que passou a se dedicar à assessoria em fusões e aquisições no ano seguinte. Entre os negócios conduzidos pela casa estão as vendas da Dhauz para a americana Quantum Rise, da Box1824 para a CI&T e da Konkero para a Finanzero, além da venda de uma participação na OPAH TI.

O histórico reforça a aposta da Zaxo em empresas de tecnologia e em transações com compradores internacionais. Para Nesello, a experiência de Luconi também ajuda a avaliar como mudanças tecnológicas alteram o interesse por determinados negócios — uma discussão que ganha espaço com o avanço da inteligência artificial. “A experiência de Sergio ajuda a compreender como uma tecnologia pode mudar a lógica de um negócio, quais competências passam a ter valor estratégico e como essas mudanças influenciam uma decisão de aquisição”, afirma.

Além de Luconi e Nesello, a Zaxo tem como sócios Gustavo Lorenci Woiciechowski, Leonardo Pansardi Grisotto e Alexandre Freire Nunes. A equipe está distribuída entre São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Goiânia e Barcelona. A assessoria também atua em estratégia, governança e conselhos consultivos.