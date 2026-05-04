Maior supermercado do Piauí passou por divórcio entre sócios e fatura R$ 1,6 bilhão

O Piauí tem um cenário peculiar no varejo alimentar brasileiro. Os dois maiores grupos do estado nasceram da divisão de uma única empresa em 2019, separação que envolveu não apenas decisões societárias, mas uma cisão conjugal entre os antigos sócios. O resultado é um mercado em que as duas principais redes carregam o sobrenome Carvalho na origem, ainda que hoje operem separadamente.

As seis redes piauienses listadas no Ranking ABRAS 2026 somaram 3,4 bilhões de reais em faturamento em 2025. A líder é a RMC Comércio de Alimentos, controladora do R Carvalho Supermercado, com 1,6 bilhão de reais.

Em segundo aparece a Distribuição de Alimentos Vanguarda, do Carvalho Super (Grupo Vanguarda), com 891 milhões de reais. Juntas, as duas operações somam 2,5 bilhões de reais, quase 75% do total estadual.

Em terceiro vem o Jorge Batista, com 343 milhões de reais, e em quarto o F.M. Ferreira de Sousa, com 328 milhões de reais. As duas redes atuam em formato regional, com lojas de bairro em Teresina e cidades do interior.

A entrada do Grupo Mateus, do Maranhão, e o avanço de Atacadão e Assaí em Teresina pressionam as operações locais. As duas redes Carvalho, embora ainda dominantes, precisam disputar espaço com grupos nacionais que vêm com escala logística e tecnologia maiores, desafio comum a praticamente todos os mercados nordestinos.

Quais são os maiores supermercados do Piauí

Confira o faturamento anual das maiores redes de supermercado do estado:

RMC Comércio de Alimentos Ltda. ( R Carvalho Supermercado ): R$1,6 bilhão

): R$1,6 bilhão Distribuição de Alimentos Vanguarda S.A. ( Carvalho Super ): R$ 891 milhões

): R$ 891 milhões Jorge Batista & Cia. Ltda: R$ 343 milhões

F.M. Ferreira de Sousa Ltda.: R$ 328 milhões

Irany Honorio da Silva & Cia. Ltda.: R$ 111 milhões

Supermercado São Braz Ltda.: R$ 111 milhões

Qual a história do R Carvalho Supermercado, líder do Piauí

R Carvalho Supermercados lidera o varejo alimentar no Piaui (Redes Sociais/Reprodução)

O Grupo R Carvalho, controlador do R Carvalho Supermercado, é a maior rede de varejo alimentar do Piauí, segundo o Ranking ABRAS 2026, com 1,6 bilhão de reais de faturamento em 2025. A empresa ocupa a 64ª posição nacional e tem sede em Teresina.

A história começa em 23 de setembro de 1986, com a fundação do Grupo Carvalho por Reginaldo Carvalho e Van Fernandes em Teresina. A primeira loja era um pequeno comércio em sede alugada no centro da cidade. O modelo de vendas combinava preços baixos com facilidades de crédito — proposta que se mostrou competitiva em um estado de baixa renda média.

A operação cresceu ao longo das décadas seguintes. Antes da cisão, o Grupo Carvalho operava com mais de 1,7 bilhão de reais de faturamento anual, 45 lojas e quase 6.000 colaboradores, com bandeiras como Carvalho Supermercado, Carvalho Júnior, Carvalho Mercadão e Carvalho Atacado. A empresa figurava entre as 20 maiores redes de varejo alimentar do país e atuava também no Maranhão.

A virada veio em junho de 2019, com a divisão do grupo. Reginaldo Carvalho e Van Fernandes, casados desde a fundação e separados conjugalmente desde 2013, formalizaram a cisão societária. Reginaldo ficou com 21 unidades, 11 em Teresina, cinco no interior do Piauí e cinco no Maranhão, sob a nova marca R Carvalho. Van Fernandes ficou com 24 unidades, sob a bandeira Carvalho Super, do Grupo Vanguarda.

Apesar do menor número inicial de lojas, Reginaldo ficou com a operação de distribuição, considerada o principal motor do grupo. Nos anos seguintes, o R Carvalho expandiu as bandeiras para incluir Tudo é Festa, Santa Fornada e Cariri Center — esta última, uma rede no Ceará incorporada em 2024 com sete lojas em Juazeiro do Norte e Crato. Com a entrada no Ceará, o grupo passou a operar em três estados.

Hoje, o Grupo R Carvalho tem mais de 41 estabelecimentos no Piauí, Maranhão e Ceará, e figura entre as 50 maiores redes de varejo alimentar do país. A operação combina varejo, atacado e atacarejo, formato híbrido entre os dois.

O desafio é manter a expansão regional sem perder posição em Teresina, onde a concorrência inclui o ex-sócia Van Fernandes e a presença de redes nacionais que avançam sobre o Nordeste em ritmo crescente.