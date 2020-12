Walmart vai começar a testar o uso de caminhões autônomos para entregas

O Walmart pretende utilizar caminhões-baú munidos de um sistema completamente autônomo para realizar entregas nos Estados Unidos a partir de 2021. Os veículos farão parte de testes que a varejista pretende conduzir durante 18 meses para avaliar se a tecnologia poderá ser escalada para um próximo nível.

O plano do Walmart tem a participação da startup Galtik. Se tudo der certo, as companhias conseguirão fazer entregas na região sem a necessidade de que os caminhões sejam guiados por motoristas humanos. Os produtos são entregues em local de coleta designado pelo comprador.

Nos testes já realizados pela Galtik, os caminhões conseguem fazer uma rota de três quilômetros entre uma dark store (que serve apenas para atender o comércio eletrônico) e um mercado. Os testes foram repetidos com exaustão e os veículos já acumulam mais de 70 mil milhas percorridas durante as avaliações.

Os primeiros testes será conduzidos em Arkasas. Mas a expectativa é de que a experiência seja incorporada também em outras regiões próximas nos Estados Unidos, como Louisiana, New Orleans e Melairie. Desta vez, porém, com trajetos mais longos, conforme reporta o The Verge.

Este é mais um capítulo da saga do Walmart para automatizar seu serviço – e diminuir custos. A varejista, que é principal rival da Amazon, também trabalha com outras empresas que desenvolvem tecnologias de direção autônoma. Entre elas estão: Waymo, Cruise, Postmates, Baidu e Ford.