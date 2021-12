Embraer firma parceria para desenvolver combustíveis sustentáveis

A Embraer anunciou nesta segunda-feira, 30, uma parceria com a fabricante de motores de aviões Pratt & Whitney para desenvolver estudos sobre combustíveis sustentáveis. A iniciativa tem como incentivo as metas ambientais da indústria da aviação, incluindo a de atingir zero emissões líquidas de CO2 nos voos até 2050.

A empresa brasileira quer definir um plano integrado de testes de solo e voo com uso de 100% do Combustível de Aviação 100% Sustentável (SAF, na sigla em inglês).

O SAF será utilizado em sua aeronave E195-E2, apresentado semana passada pela companhia, e com motores da fabricante norte-americana. O jato é considerado o mais sustentável de sua categoria, com 24% em melhoria de eficiência de combustível e emissões mais baixas de CO2 por assento do que sua geração anterior.

Já o SAF é produzido a partir de matérias-primas renováveis, como óleo de cozinha usado ou resíduos sólidos urbanos. Ele tem papel importante para a descarbonização das viagens aéreas, podendo reduzir as emissões de CO2 do ciclo de vida em até 80% em comparação com o combustível fóssil.

Atualmente, os padrões técnicos internacionais permitem que aeronaves operem com SAF em misturas de até 50% com querosene. A colaboração entre fabricantes aeronáuticos (OEMs, na sigla em inglês), fornecedores de combustível e reguladores permitirá que novos padrões certifiquem a operação com 100% SAF.

A Embraer já tem um histórico reconhecido de inovação em combustíveis sustentáveis, o que inclui a primeira aeronave certificada a operar com etanol, em 2004. Já a Pratt & Whitney atua em testes e certificação de SAF há quase duas décadas.

“Temos o compromisso de aprimorar continuamente a eficiência e o desempenho de nossos produtos e, ao ampliar ainda mais sua compatibilidade com o SAF, possibilitaremos que nossos clientes operem da forma mais sustentável possível”, disse Arjan Meijer, Presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial.