BMW X5 xDrive45e M Sport une esportividade e eficiência

A versão plug-in híbrida do BMW X5, o carro mais vendido nesse segmento no mundo e um dos modelos mais bem-sucedidos da marca, o BMW X5 xDrive45e M Sport, é um SAV (sports activity vehicle), ou veículo esportivo de atividade, numa tradução livre. A sigla remete à aparência e às dimensões de um SUV tradicional, mas com baixo centro de gravidade e com a dinâmica típica de um BMW, cuja versão se comporta como um sedã esportivo da marca.

Sofisticado e tecnológico, o BMW X5 tem um sistema híbrido de propulsão que une um motor a combustão de seis cilindros em linha de 286 cavalos de potência a um elétrico de 112 cavalos. Combinados, os dois motores têm 394 cavalos de potência e torque de 600 Nm. A aceleração do modelo vai de 0 a 100 km/h em 5,6 segundos e a velocidade máxima é de 235 km/h.

A versão tem câmbio automático de oito marchas e tração integral xDrive. A suspensão a ar integral é adaptativa, ou seja, a altura do veículo pode ser ajustada em cinco níveis diferentes, de acordo com o estilo de condução do motorista, podendo variar até 80 milímetros. A mudança é feita por um seletor localizado no console central, com a chave do carro ou por um botão situado no porta-malas, facilitando o carregamento e o descarregamento de objetos.

A bateria de 24 kWh de capacidade de energia armazenável oferece carga completa em cerca de 6 horas e meia na BMW Wallbox, base gratuita que acompanha o veículo e tem capacidade de carga de 3,7 kWh. O equipamento tem potência máxima de recarga de 21 kW.

A autonomia elétrica do veículo é de 87 km (WLTP) no modo puramente elétrico. Esse resultado se deve à evolução do BMW plug-in híbrido e ao gerenciamento inteligente de energia, que coordena a interação entre todos os componentes de direção híbrida, otimizando sua eficiência.

Tecnologia embarcada

Antes mesmo de entrar no veículo, o proprietário já pode desfrutar de facilidades, como o BMW Comfort Access 2.0. Esse sistema permite o acendimento automático das luzes de boas-vindas quando o motorista está a 3 metros do veículo portando a chave, e a 1,5 metro do veículo as portas se destrancam.

Por outro lado, se o motorista se afasta 2 metros, o veículo se tranca novamente. Há, ainda, a opção de programar a abertura de todas as portas ou somente a do motorista, além de abaixar ou levantar os vidros laterais e abrir o porta-malas quando o pé se aproxima do para-choque traseiro.

A chave vem equipada com o BWM Display Key, uma tela “touch” colorida de LCD que mostra informações do veículo, como localização, autonomia, serviços e reparos.

O modelo traz também as últimas tecnologias de condução semiautônoma oferecidas pela BMW. O Driving Assistant Professional, por exemplo, permite a direção inteligente em situações como congestionamento, trânsito lento ou viagem longa. Entre suas funções estão: alerta de mudança de faixa e de tráfego em cruzamento dianteiro e traseiro, assistente de mudança de faixa com sistema ativo de proteção lateral e alerta de evasão.

Com Reversing Assist é possível refazer os 50 últimos metros percorridos em marcha a ré, o que facilita a saída de estacionamentos ou de vias estreitas, por exemplo, onde não é possível realizar manobras.

O Parking Assistant Plus, por sua vez, mede o espaço ao redor do veículo para estacioná-lo automaticamente por meio de câmeras e sensores que realizam as manobras com máxima precisão. As manobras podem ser visualizadas em tempo real por câmeras de visão geral de todo o entorno do veículo, facilitando o estacionamento e evitando colisões. Além disso, uma tela touch permite explorar uma área de 360 graus em volta do veículo, o que dá uma visão total do carro em 3D.

Instalando o aplicativo BMW Remote 3D View é possível ter essa mesma visão em 360 graus na tela do celular. O app lembra onde o carro está estacionado, além de dar mais segurança, pois mostra como estão os arredores do veículo antes de você ir até ele.

O conceito de Live Cockpit profissional do automóvel inclui duas grandes telas de 12,3 polegadas cada uma e interfaces disponíveis e requisitos técnicos que permitem operações de controle de voz e gestos

Com o BMW Gesture Control, sensor 3D localizado acima do display central, que capta os gestos do motorista e do passageiro dianteiro, é possível controlar funções específicas do sistema. Ações como abaixar e aumentar o volume do som, aceitar e rejeitar chamadas telefônicas, navegar pelo menu do sistema, girar a visão 360 graus do carro, entre outras, ficam muito mais rápidas e fáceis.

E, com o BMW Intelligent Personal Assistant, o motorista pode solicitar diversas funções no veículo ou explicações sobre o funcionamento de equipamentos por meio da voz. O assistente é acionado por uma frase pré-programada pelo motorista. O sistema também é capaz de “aprender” os hábitos do condutor e adequar suas funções, como ligar automaticamente o aquecimento dos bancos em certa temperatura.

O motorista conta ainda com o BMW Head-Up Display colorido, que projeta em seu campo de visão todas as informações necessárias para a condução do veículo, como rotas, velocidade e avisos, sem perder o foco no trânsito.

O sistema de navegação professional com iDrive touch, por sua vez, traz tela de 12,3 polegadas com tecnologia touch, HD de 20 GB para armazenamento de arquivos de áudio via USB ou CD, apresentação de mapas por satélite e gráficos em 3D, destinos e rotas gravadas no GPS.

Além disso, integra o sistema o BMW ConnectedDrive, assistente pessoal que oferece uma série de serviços, como concierge, chamada de emergência inteligente, integração com smartphones e informações do trânsito em tempo real.

Diversos equipamentos garantem a segurança e o conforto dos passageiros, como airbags duplos frontais, laterais dianteiros e de cortina dianteiros e traseiros. O veículo ainda tem teto solar panorâmico e sistema de som Surround Harman Kardon com 16 alto-falantes.

E não faltam mimos para os passageiros do BMW X5 xDrive45e M Sport, de porta-copos com refrigeração a ar-condicionado automático digital com quatro zonas, além de sistema de entretenimento traseiro com duas telas de 10,2 polegadas cada uma.

Acabamento de luxo

Por fora, o modelo oferece entradas de ar verticais na dianteira e ampla grade frontal conectada no formato “duplo rim”. O veículo possui linhas arrojadas e dinâmicas, com faróis de neblina horizontais, faróis full LED e lanternas horizontalizadas, além de acabamento especial na moldura das janelas, no revestimento do teto e em outros detalhes da carroceria.

Já a cabine oferece um conceito inovador de ergonomia, com a disposição dos comandos de forma mais simples e direta, voltadas para o motorista. Materiais como alumínio Tetragon e couro Walknappa no revestimento do painel dão ainda mais requinte e sofisticação ao modelo. A esportividade é ressaltada no volante M de couro e no revestimento de couro Vernasca dos bancos.

O porta-malas tem 500 litros, podendo atingir até 1.720 litros com os bancos reclinados. Essas dimensões proporcionam ao modelo um porte avantajado e um espaço interno confortável para cinco ocupantes.

O BMW X5 xDrive45e M Sport está disponível nas cores: sólida branco Alpino, e nas metálicas preto Safira, Carbon Black, cinza Arctic, azul Phytonic e branco mineral. Há ainda quatro opções de revestimento interno: couro Vernasca em bege/marrom, couro Vernasca em preto/preto, couro Vernasca em café/preto e couro Vernasca em conhaque/preto.