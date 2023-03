Valor de mercado do bitcoin sobe 10%, supera Meta e se aproxima da Tesla, apontam dados

Apesar de uma semana turbulenta para a indústria de criptomoedas após as quedas do Silvergate Bank, do Silicon Valley Bank (SVB) e do Signature Bank, o valor de mercado do bitcoin conseguiu ultrapassar a da gigante de tecnologia Meta.

No momento da redação deste artigo, os dados do Companies Market Cap mostram que o a do bitcoin atingiu US$ 501 bilhões, superando os US$ 492 bilhões da Meta, antigo Facebook.

O Companies Market Cap fornece monitoramento e classificação em tempo real do valor de mercado para criptomoedas, empresas públicas, metais preciosos e fundos negociados em bolsa.

Apenas 24 horas antes, o valor de mercado do bitcoin estava quase US$ 37 bilhões abaixo da da Meta, ficando em US$ 433,49 bilhões.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

No entanto, o valor de mercado do bitcoin subiu 9,7% nas últimas 24 horas, levando a criptomoeda a ocupar o 11º lugar entre os principais ativos por valor de mercado, logo abaixo da fabricante de veículos elétricos Tesla.

Em 20 de fevereiro, o bitcoin havia superado a gigante de processamento de pagamentos Visa pela terceira vez na história em termos de valor de mercado, colocando-o novamente à frente da empresa de pagamentos.

A diferença entre o valor de mercado da maior criptomoeda do mundo e da Visa chega a mais de US$ 20 bilhões, embora ainda esteja bem longe do ouro, que fica na primeira posição com um valor de mercado de US$ 12,59 trilhões, seguido pela Apple em segundo lugar com um valor de mercado de US$ 2,380 trilhões.

O preço do bitcoin subiu 11% nas últimas 24 horas, e no momento da redação deste artigo está cotado a US$ 26.117, de acordo com dados do CoinMarketCap.

