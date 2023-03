Transações com tokens duplicaram no Brasil entre 2022 e 2023, aponta estudo

A Visa divulgou nesta terça-feira, 14, o resultado de um levantamento apontando o crescimento no número de transações com uso de tokens no Brasil. De acordo com a gigante mundial de pagamentos, o número de liquidações tokenizadas no país duplicou em janeiro deste ano no comparativo com o mesmo período de 2022.

A gigante mundial de meios de pagamento acrescentou que as liquidações tokenizadas representam mais de 20% de todas as transações com credenciais. No caso dos pagamentos online, a cada cinco transações utilizando credenciais, duas são tokenizadas.

A solução opera substituindo os dados da credencial do portador do cartão, como o número de conta e a data de validade, por um identificador digital único, batizado de token, capaz de fazer transações sem expor informações sensíveis de uma conta. Segundo a empresa, cada transação gera um código único chamado de criptograma. Se um criminoso capturar este token sem gerar o criptograma, não conseguirá utilizá-lo em transações.

“Ao mesmo tempo em que reduz o risco de fraude, a tokenização proporciona experiências de pagamento digital melhores e sem atritos, pois facilita o processo de compra. A tokenização aos poucos vem se tornando a peça-chave para o ecossistema digital, agindo como os grandes propulsores da próxima revolução digital no setor de pagamentos, a internet das coisas, que está por vir”, explicou Leandro Garcia, diretor executivo de Soluções da Visa do Brasil.

A empresa avalia que o aumento da procura pela solução tokenizada está relacionado à segurança, já que o levantamento apontou que a quantidade de fraudes em transações com essa ferramenta no e-commerce é extremamente baixa, chegando a ser quatro vezes menor que nas demais operações realizadas em compras virtuais.

O estudo também revelou que foram emitidos mais de quatro bilhões de tokens em todo o mundo por meio do Visa Token Service (VTS), o que superou o total de cartões físicos Visa em circulação no mundo. Além disso, a taxa de aprovação aumenta 10% quando a transação é tokenizada.

De acordo com a empresa, o Visa Token Service, uma das soluções da companhia, possui funcionalidades que operam nos bastidores fornecendo um novo nível de segurança. Esta camada adicional de proteção pode ser restrita a um tipo de transação, estabelecimento comercial ou dispositivos específicos, dificultando a atuação de fraudadores e hackers.

Tokenização

De olho na segurança, a Visa também passou a utilizar o Visa Cloud Token, sua solução de tokenização, nos pagamentos via WhatsApp, protegendo e removendo informações confidenciais, convertendo os dados em tokens e armazenando-os com segurança na nuvem.

Em relação ao mercado varejista, a Visa oferece o Token Management Service para comerciantes. Quando esse serviço é usado, as informações de pagamento são armazenadas em datas centers seguros da gigante de pagamentos. A ferramenta tem reduzido os custos ligados ao cumprimento de normas e regulamentos, e as ameaças de segurança que acompanham o armazenamento de dados confidenciais em suas redes, segundo a empresa.

Em outra frente, a Visa trabalha nos últimos meses em um sistema de pagamentos recorrentes usando o blockchain Ethereum baseado no conceito Abstração de Conta (AA, uma sigla em inglês para “Account Abstraction”).

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok