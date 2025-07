Reservas de Ethereum apenas começaram e empresas podem ter 10% de todas as unidades, diz gestora

O Standard Chartered divulgou um relatório nesta semana em que afirma que as compras de ether por empresas "estão apenas no início" e devem acelerar nos próximos meses. O banco britânico afirma que as reservas corporativas da criptomoeda deverão ser dez vezes maiores que as atuais.

De acordo com o banco, as empresas que criaram reservas da criptomoeda da Ethereum somam atualmente 1,26 milhão de unidades, equivalente a 1% de toda a oferta em circulação do ativo. A projeção é que esse número tenha um forte crescimento, chegando a 10% da oferta.

No momento, as empresas que criaram reservas de bitcoin acumulam cerca de 4,4% de toda a oferta da criptomoeda. A Strategy, antiga MicroStrategy, soma sozinha mais de 3% de todas as unidades disponíveis do ativo. E a acumulação de ether deve ser ainda maior.

O Standard Chartered explicou que o motivo é a capacidade da criptomoeda de gerar uma receita adicional aos seus compradores, graças ao staking. A prática envolve um depósito das unidades da criptomoeda na Ethereum. Em troca, os donos recebem periodicamente uma recompensa em mais unidades do ativo.

A avaliação do banco britânico é que as empresas que criaram reservas de ether estão atraindo muitos investidores que estão buscando uma exposição ao ativo em jurisdições com acesso limitado à criptomoeda. Com isso, as ações dessas companhias se tornaram um meio de exposição indireta ao ativo.

"Por causa disso, a capitalização de mercado dessas empresas tende a ser negociada em um patamar acima do valor dos ativos totais que elas possuem", projeta o Standard Chartered. Ele espera uma forte valorização dessas ações ao longo dos próximos meses.

Atualmente, mais de cinco empresas já anunciaram a criação de reservas de ether. A BitMine conta com a maior reserva e já afirmou que pretende adquirir ao menos 5% de toda a oferta da criptomoeda. A tendência, diz o banco, é que a demanda supere a taxa de emissão de novas unidades do ativo.

O relatório também destaca que o alastramento da estratégia por empresas está ocorrendo mais rapidamente que no caso do bitcoin, já que outras companhias demoraram anos até adotar a mesma estratégia apresentada ao mercado pela Strategy em 2020.

"No caso do ether, isso deve ocorrer mais rapidamente, já que o conceito de reservas corporativas de criptoativos já é aceito pelo mercado", diz o Standard Chartered. Se esse movimento continuar, o banco acredita que o ether terminará 2025 acima dos US$ 4 mil.

