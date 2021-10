Tik Tok lançará coleção de NFTs estrelando nomes como Lil Nas X e Grimes

O Tik Tok anunciou uma coleção de tokens não-fungíveis (NFTs) estrelando grandes nomes como Lil Nas X, Grimes, Bella Poarch e mais.

A coleção, chamada “Tik Tok Top Moments”, é o primeiro passo do popular aplicativo no mundo dos colecionáveis digitais baseados em blockchain.

Os NFTs também representam uma parceria da rede social com a Immutable, rede de segunda camada construída na Ethereum. A Immutable foi feita para tornar as transações mais fáceis aos usuários, prometendo “taxa zero” e “NFTs de carbono neutro”. Apesar disso, incentiva indiretamente o uso excessivo de energia elétrica por conta do mecanismo de consenso chamado “prova de trabalho”, utilizado no blockchain Ethereum.

O cantor Lil Nas X é o primeiro de um total de seis NFTs, com seu leilão marcado para 6 de outubro. Os outros serão leiloados nas semanas seguintes.

O problema é que, pelo fato desses NFTs estarem na Immutable ao invés da primeira camada da Ethereum, eles não são interoperáveis com o resto do blockchain. E ao invés de realizar o leilão em um marketplace como o OpenSea ou a Nifty Gateway, o Tik Tok optou por criar sua própria casa de leilão – outro fator que poderia isolar seus NFTs do restante do ecossistema cripto.

Produtos de segunda camada como a Immutable ou a Polygon podem dar um maior controle às companhias sobre o lançamento de NFTs, mas podem acabar alienando radicais do mundo cripto e entusiastas da Ethereum (considerando que diversos NFTs de destaque foram construídos na primeira camada da rede Ethereum).

Outros criadores envolvidos com os NFTs do Tik Tok incluem Brittany Broski (também conhecida como “Kombucha Girl”), Curtis Roach e Coin Artist, que vem do lado cripto das coisas.

Em um comunicado de imprensa, o Tik Tok afirmou que planeja exibir todos os seis vídeos em uma mostra no Museu da Imagem em Movimento, no bairro do Queens em Nova Iorque.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk

