Telegram pretende criar corretora própria de criptomoedas, revela CEO

O CEO da rede social Telegram, Pavel Durov, anunciou nesta quarta-feira, 30, que a empresa pretende criar uma série de "ferramentas descentralizadas", incluindo uma corretora própria de criptomoedas, após o colapso da FTX, a segunda maior exchange do setor.

"A indústria de blockchain foi construída com a promessa de descentralização, mas acabou concentrada nas mãos de poucos que começaram a abusar de seu poder. Como resultado, muitas pessoas perderam seu dinheiro quando a FTX, uma das maiores exchanges, faliu", declarou Durov na mensagem compartilhada com os usuários do Telegram.

Ele acredita que a solução para esse problema é "clara": "projetos baseados em blockchain devem voltar às suas raízes – descentralização. Os usuários de criptomoedas devem mudar para transações sem precisar de confiança e carteiras auto-hospedadas que não dependem de terceiros".

Durov defendeu que os desenvolvedores busquem "afastar a indústria de blockchain da centralização" a partir da criação de aplicativos que sejam descentralizados, rápidos e fáceis de usar. Para ele, esses projetos são "finalmente" viáveis atualmente.

O CEO do Telegram citou plataformas baseadas em blockchains, caso do TON, que permitem a criação de aplicativos de forma rápida e com poucas pessoas envolvidas, e que poderão também permitir a hospedagem de aplicativos já existentes e populares. Ele ainda criticou o blockchain Ethereum, que segundo ele "permanece desatualizado e caro mesmo após seus ajustes recentes)".

"O próximo passo do Telegram é construir um conjunto de ferramentas descentralizadas, incluindo carteiras sem custódia e corretoras descentralizadas para milhões de pessoas negociarem e armazenarem criptomoedas com segurança", revelou Durov.

A expectativa do empresário é "corrigir os erros causados ​​pela centralização excessiva, que decepcionou centenas de milhares de usuários de criptomoedas".

"O tempo em que as ineficiências das plataformas justificavam a centralização já deveria ter ido embora. Com tecnologias como a TON atingindo seu potencial, a indústria de blockchain deve finalmente ser capaz de cumprir sua missão principal – devolver o poder às pessoas", declarou.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok