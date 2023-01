Startup educacional recebe aporte de fundo japonês com foco em Web3

A startup brasileira WEB3DEV conclui nesta quinta-feira, 19, a primeira parte da sua rodada seed de investimento com um aporte de US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões, na cotação atual) por parte do fundo MZ Web3 Fund, fundado por um dos homens mais ricos do Japão e com foco na próxima fase da internet.

O objetivo da empresa é levantar até US$ 1,5 milhão com a rodada, e os recursos serão usados principalmente para a expansão da sua comunidade de usuários na América Latina. As rodadas seed são realizadas quando as startups costumam estar mais consolidadas e estruturadas, com foco em crescimento.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

O aporte será o primeiro do MZ em uma empresa fundada por brasileiros. O fundo tem como foco projetos ligados à Web3, incluindo metaverso, jogos e tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês). Seu criador é o bilionário Yusaky Maezawa, a 27ª pessoa mais rica do Japão.

A WEB3DEV foi fundada em janeiro de 2022 e tem como objetivo ajudar na formação e entrada de desenvolvedores na Web3 a partir do oferecimento de conhecimento técnico sobre o tema. Para isso, ela oferece uma plataforma educacional com conteúdos sobre temas como blockchain.

A ideia é oferecer aos desenvolvedores "projetos didáticos" sobre a área e também encontros entre os profissionais e empresas para "agregar novos talentos". Atualmente, a comunidade possui cerca de 5 mil pessoas, e a meta é quadruplicar o número em 2023.

A WEB3DEV afirma que sua meta é "trazer o futuro da internet de forma acessível para desenvolvedores no mundo todo", em uma área que ainda exige alguns conhecimentos específicos para quem tem interesse em ajudar a construí-la.

Daniel Cukier, CEO da startup, avalia que "compartilhar experiência é a melhor forma de acelerar nossa evolução. A WEB3DEV surgiu para mostrar aos desenvolvedores que juntos podemos fazer a diferença na vida de outras pessoas. A tecnologia surgiu para unir forças e trazer o melhor das pessoas, por isso focamos em ensinar sobre Web3 para quem está disposto a aprender e compartilhar experiências".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok