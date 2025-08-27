Bancos e empresas abraçaram a eficiência das stablecoins, diz vice-presidente da Ripple

As stablecoins, criptomoedas que acompanham o valor de outros ativos, geralmente o dólar, se tornaram um dos principais assuntos do universo blockchain em 2025. Boa parte disso graças ao aumento no interesse de bancos, fintechs e instituições financeiras pelas possibilidades que esse tipo de ativo pode trazer para melhorar fricções atuais dos sistemas de pagamento tradicionais.

Na América Latina, casos de uso como transações internacionais ganham força no mercado de stablecoins, tornando a região atrativa para grandes empresas internacionais. A Ripple, gigante do setor blockchain, foi representada por Pat Thelen, vice-presidente de parceiras estratégicas durante um painel da Stablecoin Conference, evento organizado pela Bitso Business na Cidade do México.

“Se você olhar para empresas no México, Brasil, Colômbia, temos adoção institucional e a busca por uma infraestrutura regulatória para cripto. Na América Latina, temos alguns dos países que mais adotaram cripto de acordo com o ranking da Chainalysis”, disse Pat Thelen em um painel mediado por Mariana Maria Silva, jornalista da EXAME.

“Então é um lugar muito bom para parcerias. Tanto no lado do varejo quanto institucional. No lado do varejo, existe uma forte demanda por transferências internacionais graças a preocupações com a inflação, e os bancos e empresas estão de fato abraçando a eficiência que essa tecnologia traz”, acrescentou.

Adoção institucional não é questão de “se”, mas “como”

“Instituições financeiras não estão mais pensando ‘se’ vão trabalhar com stablecoins e blockchain. É mais uma questão de ‘como’ vão fazer isso. Elas estão adotando isso, vemos campanhas para melhorar a experiência do usuário com essa tecnologia. No final do dia, eles vão entender como utilizar isso. É apenas o começo. Com a clareza regulatória e casos de uso, irá acontecer”, disse o vice-presidente da Ripple.

Além disso, o executivo mencionou que, com o avanço da interoperabilidade, a adoção de blockchain por instituições financeiras se tornará ainda mais fácil e barata:

“As oportunidades dentro do blockchain estão aí, com o avanço da interoperabilidade. Então as empresas não vão precisar entrar e sair do blockchain para fazer negócios, o que pode ser muito caro. Ao invés disso, poderão se manter no blockchain com a interoperabilidade”, concluiu.

