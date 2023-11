Criadora do Final Fantasy anuncia datas de leilão para NFTs de próximo jogo

A desenvolvedora do jogo Final Fantasy, Square Enix, anunciou as datas de um leilão para a venda dos seus próximos tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) ligados a um jogo em desenvolvimento, o Symbiogenesis. Em uma publicação nas redes sociais em 24 de novembro, a equipe disse que venderia os colecionáveis em três lotes.

O primeiro lote deverá serr leiloado nos dias 27 e 28 de novembro, com o segundo ocorrendo de 30 de novembro a 4 de dezembro e o terceiro, de 2 a 3 de dezembro. O Symbiogenesis é o próximo jogo baseado em blockchain da Square Enix que também contará com NFTs baseados no blockchain Ethereum.

De acordo com os documentos do jogo, a primeira fase incluirá personagens e permitirá apenas a participação de "stakeholders". Isso parece implicar que apenas os investidores iniciais poderão participar da fase de 27 a 28 de novembro, mas a informação não foi esclarecida. As segunda e terceira fases estarão disponíveis para participantes de uma "campanha de entrada em lista de permissões", conforme os documentos indicam.

De 7 a 21 de novembro, a equipe do jogo realizou a campanha de entrada na lista de permissões. Os colecionadores foram convidados a participar de uma série de questionários, bem como de uma "caça ao tesouro" que ocorreu dentro de uma versão protótipo do mundo do jogo Symbiogenesis.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Uso de NFTs em jogos

Os participantes ganharam NFTs "relíquias" como resultado dessas atividades e acumularão pontos para participar da próxima fase. Os 50 usuários com maiores pontuações serão autorizados a adquirir os NFTs na fase 2, assim como 40 participantes aleatórios classificados do 51º ao 300º lugar.

Os participantes restantes poderão dar lances em itens na fase 3. A Square Enix descreve o Symbiogenesis como um jogo de "entretenimento NFT com narrativa desbloqueada". Seu lançamento está previsto para 21 de dezembro deste ano.

A Square Enix é conhecida por ser a criadora da série de jogos Final Fantasy, que a empresa afirma ter vendido mais de 173 milhões de unidades. Ela lançou NFTs de cartas de Final Fantasy em 31 de março. Em abril, a empresa anunciou que estava fazendo parceria com o provedor de infraestrutura Web3 Elixir, embora detalhes da parceria tenham sido escassos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok