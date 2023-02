Criadora de Final Fantasy divulga informações sobre novo jogo de Web3

A Square Enix, um estúdio conhecido por ter criado franquias de jogos famosas como o Final Fantasy e o Tomb Raider, revelou na última quarta-feira, 15, novos detalhes sobre o seu próximo projeto, que merece ser uma experiência interativa ligada à Web3, a próxima geração da internet que promete trazer uma rede mais descentralizada e com mais poder para os usuários.

O jogo recebeu o nome de Symbiogenesis, e a empresa prometeu que os tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) terão um papel central na dinâmica do projeto. Nele, os jogadores poderão coletar os criptoativos para determinar os próximos passos da história do jogo.

A ideia é que esses tokens "evoluam" de acordo com cada estratégia adotada pelos jogadores, permitindo criar artes únicas que podem ser, então, comercializadas entre os usuários. Para isso, a Square Enix anunciou uma parceria com a rede blockchain Polygon.

A história do projeto se passa em um continente flutuante com diferentes histórias, que se desenvolvem de acordo com os NFTs adquiridos pelos jogadores. Os criptoativos podem ser obtidos tanto por meio de negociações quanto como recompensas ao completar missões.

De acordo com Naoyuki Tamate, produtor do Symbiogenesis na Square Enix, o jogo "foi projetado desde o início no blockchain e é projetado para fornecer uma experiência excepcional tanto para a construção de comunidades quanto para o comércio" dos NFTs.

Ele disse ainda que a Square Enix optou pela rede Polygon devido à alta velocidade de transações, baixas taxas e uma posição "em geral amigável aos usuários", uma combinação que permitirá à empresa "oferecer uma experiência única para os fãs da Web3".

Urvit Goel, vice-presidente de jogos e negócios na Polygon Labs, afirmou que "nossa mais recente colaboração apenas mostra que o Web3 está ganhando cada vez mais força entre os maiores desenvolvedores do mundo, provando mais uma vez que essa pilha inovadora de tecnologias e os benefícios que elas oferecem têm um enorme potencial quando se trata de jogos".

A previsão atual da Square Enix é que o Symbiogenesis será lançado na primavera de 2023 no Hemisfério Norte, o que equivale ao outono no Brasil, entre março e junho. Até o momento, o jogo tem sido divulgado com foco no público do Japão, país sede do estúdio.

