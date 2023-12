Solana vai continuar subindo? Analistas avaliam fatores de alta para a criptomoeda

Com uma valorização de mais de 500% no acumulado de 2023, a Solana se tornou uma das criptomoedas de maior destaque no mercado, com um desempenho que foi capaz de deixar para trás preocupações ligadas à queba da exchange FTX. E o projeto ainda pode subir mais no futuro próximo.

É o que aponta um relatório produzido pelos analistas da corretora de criptomoedas CoinEx compartilhado com exclusividade com a EXAME. Para os especialistas, "muitas pessoas começaram a acreditar que a atual Solana se livrou da sombra da FTX, embarcando em uma narrativa totalmente nova como um blockchain monolítico".

Os analistas avaliam essa mudança de perspectiva do mercado a partir do desempenho dos 80 principais projetos atualmente hospedados no blockchain, dividindo-os em quatro segmentos: fornecedores descentralizados de infraestrutura (dePIN), finanças descentralizadas (DeFi), jogos (GameFi) e ativos meme.

Projetos na Solana

Os dados reunidos apontam que o segmento de DeFi ainda é o maior do blockchain, com uma média de US$ 155 milhões de volume negociado em 24 horas e um total de 36 protocolos. Entretanto, o líder considerando a capitalização de mercado média dos projetos é o setor de dePIN, com seis protocolos, capitalização média de US$ 410 milhões e volume de negociação de US$ 126 milhões.

Outro destaque é segmento de GameFi, que conta com 15 protocolos, US$ 43,71 milhões em capitalização média e US$ 105 milhões em volume de negociação. Considerando apenas a variação de preços de ativos ligados a esses protocolos, o segmento que mais cresceu foi o de memes, com alta de 280%.

O relatório aponta ainda que, em geral, os projetos de DeFi já existentes têm progredindo para se afastar das perdas com a FTX. e por isso demandam atenção. Já o segmento de dePIN deve chamar atenção pelos projetos mais recentes, que podem impulsionar a rede.

No universo dos memes, a capitalização do segmento está concentrada no projeto BONK, com o setor tendo um "potencial significativo de crescimento". Combinados, os avanços nesses três segmentos poderão influenciar os próximos passos da Solana e impulsionar, ou não, novas altas.

