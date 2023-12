SEC vai aprovar ETFs de bitcoin até 10 de janeiro, dizem empresas que fizeram pedidos

Empresas que possuem pedidos atualmente em análise pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, afirmam que o regulador deverá liberar até 10 de janeiro de 2024 o lançamento de fundos negociados em bolsa (ETFs) de preço à vista de bitcoin.

As informações foram reveladas pelo Fox Business, citando fontes anônimas ligadas a algumas das companhias que solicitaram a permissão para lançar esse tipo de produto de investimento. A data coincide com o prazo máximo para a SEC aprovar ou não o lançamento do ETF da Ark Invest.

Atualmente, a SEC analisa 13 pedidos de gestoras interessadas em lançar ETFs de bitcoin. Entre elas, estão gigantes do mercado como a Fidelity e a BlackRock, que possui mais de R$ 25 trilhões em ativos sob gestão e é a maior gestora do mundo. O processo tem sido ansiosamente monitorado por investidores.

A expectativa atual das fontes consultadas pelo Fox Business é que a SEC vai aprovar "vários pedidos ao mesmo tempo", mas ainda não está claro se todas as gestoras conseguirão a permissão até 10 de janeiro. Entretanto, muitos esperam que a BlackRock esteja entre as primeiras autorizadas.

A confiança do mercado em torno da aprovação dos ETFs tem sido o principal motor para a alta do bitcoin nas últimas semanas de 2023. No momento, a criptomoeda opera acima dos US$ 41 mil e oscila entre os maiores patamares de preço registrados no ano, cm um interesse crescente entre investidores.

Recentemente, o presidente da SEC, Gary Gensler, afirmou que o regulador ganhou um "novo olhar" sobre os pedidos de lançamento de ETFs de bitcoin após sofrer reveses em diferentes processos judiciais ao longo do ano.

"No passado, negamos vários desses pedidos, mas os tribunais aqui no Distrito de Columbia [capital dos Estados Unidos] opinaram sobre isso. Então estamos com um novo olhar baseado nessas decisões da Justiça", explicou o regulador em entrevista à CNBC.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok