Primeiro ETF na Europa de preço à vista do bitcoin estreia na Holanda

A Europa ganhou nesta terça-feira, 15, o seu primeiro fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) que vai acompanhar o preço à vista do bitcoin. O produto recebeu o nome de Jacobi FT Wilshere Bitcoin ETF e já está disponível para negociação na Bolsa de Amsterdã, na Holanda.

O ETF é identificado na bolsa pelo símbolo BCOIN. Ele havia sido aprovado pelas autoridades holandesas em outubro de 2021, mas teve seu lançamento postergado em 2022 devido às condições do mercado de criptomoedas. Com isso, a estreia ocorre quase dois anos depois da liberação.

A empresa responsável pela custódia do ETF de bitcoin é a Fidelity Digital Assets, enquanto a empresa de negociação Flow Traders será a provedora de liquidez, garantindo que o fundo vai seguir a cotação da criptomoeda. O ETF foi criado pela companhia Jacobi.

Até então, os investidores tinham acesso apenas a notas negociadas em bolsa (ETNs, na sigla em inglês) ligadas ao preço da criptomoeda. A principal diferença entre os ETFs e os ETNs é que, no primeiro produto, os investidores possuem uma parte das ações do fundo, enquanto na segunda eles compra, efetivamente, um título de dívida.

Diferente de um ETN, um ETF não pode usar derivativos ou ser alavancado, o que também influencia na sua dinâmica e no comportamento de cotação. O novo ETF de bitcoin será supervisionado Comissão de Serviços Financeiros de Guernsey, uma ilha que faz parte do Reino Unido.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Pedidos de ETF de bitcoin nos EUA

Com a estreia do novo ETF, a Europa saiu na frente dos Estados Unidos. Atualmente, o país possui apenas a autorização para criação de fundos negociados em bolsa de preço futuro do bitcoin. Entretanto, diversas gestoras submeteram nos últimos meses pedidos para lançarem ETFs de preço à vista.

Entre elas, está a BlackRock, a maior gestora do mundo. O movimento aumentou o otimismo entre investidores de que o produto será liberado. No momento, todos os pedidos estão em análise pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, em um processo que pode se arrastar por meses.

O lançamento de um ETF de preço à vista de bitcoin nos Estados Unidos é altamente aguardado no mercado cripto pelo potencial de atrair capital e investidores ainda receosos de ingressar no segmento. Em geral, esse tipo de produto é considerado uma opção mais segura e institucional de investimento, podendo atrair bilhões em investimentos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok