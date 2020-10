PIX vai impulsionar fintechs no Brasil, dizem especialistas

Em debate sobre o cenário das fintechs no Brasil, realizado nesta quinta-feira (22) como parte do evento Future of Money, da EXAME, especialistas no assunto citaram o PIX como um sistema capaz de revolucionar este mercado.

“O PIX vai desbloquear muita coisa não apenas para o PicPay, mas para o mercado, para o ambiente de fintechs como um todo, e quem mais tem a ganhar são os usuários, são os consumidores”, disse Anderson Chamon, cofundador da empresa de pagamentos.

“No PicPay, a gente vê o PIX com muito bons olhos. Ele vai permitir uma inclusão gigantesca do mercado. Hoje, arrendondando, metade da população brasileira não tem acesso a serviços financeiros básicos e ainda está muito conectada ao dinheiro de papel. O PIX vai permitir a inclusão de boa parte dessas pessoas e, na minha opinião, serviços financeiros básicos são serviços essenciais”, completou.

André Maciel, sócio do Softbank, concorda com o impacto positivo do PIX para o mercado, mas cita também o ganho que o novo sistema vai gerar para o governo:

“O PIX vai mudar o mercado, até porque tem muito incentivo do Banco Central do Brasil. Na Índia, o banco central local chegou a retirar de circulação parte das notas, e a digitalização que acontece com isso é muito benéfica pro sistema financeiro como um todo, e é muito benéfico também para o governo, que não é bobo e sabe que a digitalização aumenta muito a arrecadação de impostos”, comentou.

Outro convidado do debate, Fred Pompeu, sócio do BTG Pactual e responsável pelo boostLAB, citou também o Open Banking como inovação capaz de melhorar o ecossistema das fintechs no Brasil:

“O Open Banking vai permitir um acesso a dados que será revolucionário para as fintechs. Os grandes bancos têm, hoje, uma espécie de monopólio de dados, justamente por conta dessa concentração muito grande de consumidores. A partir do momento que você tem acesso a dados que antes ficavam concentrados em um número reduzido de players, você consegue expandir e deixar o mercado ainda mais competitivo do que já é hoje”.

Open Banking e PIX, aliás, serão tema de outro debate ao vivo como parte do Future of Money. A conversa será na próxima quinta-feira (29), às 18h – para saber mais sobre a série de debates e palestras do Future of Money, cuja inscrição é gratuita, clique aqui.

Assista à íntegra do debate sobre fintechs, conduzido Bruno Diniz, diretor para a América do Sul da FData e sócio-gerente da Spiralem, no player abaixo: