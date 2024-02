Para 84% dos investidores, evento importante de 2024 fará bitcoin subir mais de 100%; descubra qual

A corretora cripto BitGet realizou um estudo com foco no próximo halving do bitcoin, em abril de 2024, e seu impacto nas decisões de investimento dos traders. A pesquisa, revelou que para 84% dos traders, o halving do bitcoin vai subir mais de 100% e passar de US$ 69 mil.

O estudo contou com diversos participantes das seguintes regiões: Europa Ocidental, Europa Oriental, Sudeste Asiático, Leste Asiático, Oriente Médio, Norte da África e América Latina, totalizando 9.748 indivíduos.

Segundo a pesquisa, mais da metade dos entrevistados prevê que os preços do bitcoin variarão entre US$ 30 mil e US$ 60 mil durante o halving (que acontecerá por volta de abril de 2024), enquanto 30% deles acreditam que o preço ultrapassará US$ 60 mil.

Além disso, o estudo aponta que aproximadamente 70% dos entrevistados expressaram planos de aumentar os investimentos em criptomoedas, com proporções mais altas no Oriente Médio, Norte da África e Leste Europeu, indicando uma maior inclinação para aumentar os investimentos.

Para além do halving, os investidores acreditam firmemente que o bitcoin ultrapassará sua máxima histórica na próxima bull run. Até mesmo as regiões mais cautelosas demonstraram um otimismo substancial em relação ao futuro da criptomoeda. Essa perspectiva é resultado de uma combinação de cautela de curto prazo e confiança de longo prazo, que se mostra mais evidente em alguns mercados europeus.

Preço do bitcoin

Com relação às previsões da máxima histórica do próximo mercado de alta, a maioria (55%) prevê que o preço do bitcoin se estabilizará entre US$ 50 mil e US$ 100 mil, enquanto um segmento menor, porém significativo, é mais otimista e acha que o preço passará de US$ 150 mil.

Esse otimismo é particularmente acentuado na Europa Ocidental, uma região relativamente conservadora durante o período do halving, onde mais de 51% dos investidores preveem que a próxima alta ultrapassará US$ 100 mil.

O estudo também revela tendências interessantes nas intenções de investimento para 2024. Aproximadamente 70% dos participantes das regiões pesquisadas expressam uma intenção clara de aumentar seus investimentos em criptomoedas, indicando grande confiança no potencial do mercado cripto.

"Na BitGet, acreditamos firmemente no potencial do bitcoin para se estabelecer como uma reserva de valor global. Como uma corretora líder, nosso objetivo é contribuir para o crescimento e o desenvolvimento do ecossistema do bitcoin com ofertas de produtos inovadores, recursos educacionais e apoio incondicional à comunidade. O futuro promissor e esperamos capacitar mais investidores e instituições para participar da trajetória de sucesso do bitcoin", disse a diretora administrativa da BitGet, Gracy Chen.

Em uma análise sobre o preço do bitcoin no halving, Kar Yong Ang, analista do mercado financeiro da Octa, disse que assumindo uma procura constante, espera-se que o halving duplique o valor do ativo. Segundo ele, os dados históricos indicam que investir em bitcoin antes do halving tem sido uma estratégia lucrativa.

“Normalmente, o bitcoin começa a subir cerca de seis meses antes do halving e não muda muito durante o período do halving. Em média, no passado, o pico superior da taxa de câmbio pode ser observado mais de um ano após a redução para metade”, acrescentou.

Examinar a dinâmica dos preços no ano anterior e seguinte aos eventos de redução pela metade nos últimos três ciclos revela um crescimento significativo para o bitcoin. Durante esses períodos de dois anos, o bitcoin experimentou aumentos notáveis: aproximadamente 30.000% em 2012, 786% em 2016 e 712% em 2020. Se o bitcoin continuar a mostrar o mesmo desempenho desta vez, seu preço poderá atingir a marca de US$ 220 mil em 2025.

Para os traders, é importante focar em um prazo mais curto. Notavelmente, 150 dias após o primeiro halving, o preço do bitcoin subiu 928%, seguido por um aumento de 16,6% após o segundo halving e um aumento subsequente de 25,8% após o terceiro.

No entanto, à medida que fatores como hacks significativos ou falências de empresas de criptografia, condições do mercado de ações, manipulação de baleias ou mudanças regulatórias reduzem a emissão de moedas, os eventos futuros de redução pela metade podem ser menos potentes.

