Número de novos investidores de criptomoedas meme atinge recorde histórico

As criptomoedas meme iniciaram no primeiro trimestre um novo ciclo intenso de alta, com uma disparada que resultou em um "frenesi" no mercado cripto. Com isso, esse segmento tem atraído novos investidores, que muitas vezes estão em busca do "próximo grande token" que possa trazer supostos ganhos massivos.

A plataforma de inteligência de mercado IntoTheBlock mostra que o número de endereços de carteira que mantêm tokens relacionados a memes por menos de 30 dias atingiu um recorde em março. A plataforma de análise explicou que isso indica uma grande entrada de novos investidores comprando as chamadas memecoins no último mês.

Em 3 de abril, a plataforma CoinGecko destacou que o setor de criptomoedas meme apresentou a "narrativa cripto mais lucrativa" durante o primeiro trimestre do ano, superando diversos setores mais relevantes e consolidados nos últimos três meses.

As memecoins exibiram retornos médios de 1.312,6%, o mais alto entre os principais tokens por capitalização de mercado. Por outro lado, histórias destacando ganhos chamativos de investidores também podem ter desempenhado um papel na atração de pessoas para o setor.

Um investidor, por exemplo, transformou US$ 62 em US$ 2 milhões em dezembro depois de comprar uma memecoin do blockchain Solana. Mais recentemente, outro investidor transformou US$ 13 mil em US$ 2 milhões em uma hora depois de comprar um token baseado em memes.

Mas, embora as criptomoedas meme tenham o potencial para gerar ganhos significativos, nem todos têm tanta sorte. Algumas pessoas perdem esses retornos vendendo os ativos cedo demais, enquanto outras caem nas mãos de golpistas que usam a popularidade das pré-vendas de memecoins para roubar fundos dos usuários.

Em 15 de março, um investidor perdeu potencialmente milhões depois de vender tokens antes dos preços dispararem. Enquanto isso, um projeto de memecoin baseado na Solana foi abandonado pelos seus criadores, que levaram consigo quase US$ 1 milhão aplicado por investidores enganados.

As criptomoedas meme são conhecidas pela alta volatilidade, o que significa que as valorizações observadas no primeiro trimestre podem ser rapidamente revertidas nos próximos meses.

Além disso, muitos projetos são criticados pela falta de valor intrínseco, apoiando-se exclusivamente na popularidade de memes para atrair investidores. Outros projetos também acabaram sendo revelados como golpes, que enganaram investidores e resultaram em perdas significativas, indicando o cuidado necessário ao investir nesses ativos.

