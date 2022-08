NFTs no Facebook e Instagram: Meta anuncia que usuários poderão conectar carteiras digitais

Os usuários do Facebook e do Instagram podem postar tokens nãofungíveis, ou NFTs, e colecionáveis ​​digitais em suas contas, vinculando suas carteiras.

Em uma atualização de segunda-feira (29/08) para uma postagem no blog de 10 de maio, a Meta, empresa controladora do Facebook, disse que os cerca de 2,9 bilhões de usuários da plataforma de mídia social teriam a capacidade de compartilhar coleções digitais e NFTs.

O anúncio seguiu uma atualização de 4 de agosto na qual a Meta disse que usuários do Instagram em 100 países poderiam postar colecionáveis ​​digitais cunhados na blockchain Flow ou de carteiras que suportam as blockchains Ethereum ou Polygon em suas contas, estimadas entre 1 bilhão e 2 bilhões de usuários. no segundo trimestre de 2022.

“À medida que continuamos lançando colecionáveis ​​digitais no Facebook e Instagram, começamos a dar às pessoas a capacidade de postar colecionáveis ​​digitais que possuem no Facebook e no Instagram”, disse Meta. “Isso permitirá que as pessoas conectem suas carteiras digitais uma vez a qualquer aplicativo para compartilhar seus colecionáveis ​​digitais em ambos”.

We’re introducing the ability to post digital collectibles across @facebook and @instagram. You can now connect your digital wallet to either app to share your #NFTs on both.

What NFT are you excited to share? 👀https://t.co/wa2wkWfI7p pic.twitter.com/SlpwAuY02c

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) August 29, 2022