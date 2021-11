Mercado Livre e Mercado Pago ganham função para compra e venda de bitcoin

Marcos Galperin, fundador e CEO do Mercado Livre, anunciou nesta segunda-feira, 22, que a empresa vai permitir a compra e venda de bitcoin e outras criptomoedas em suas plataformas, que incluem o marketplace e a carteira digital Mercado Pago.

"A partir desta semana no Brasil, os usuários do Mercado Livre e Mercado Pago poderão comprar, guardar e vender criptomoedas", disse Galperin, no Twitter. Ele também divulgou um texto da Bloomberg que fala sobre o assunto. De acordo com a publicação, um pequeno grupo de clientes já tinha acesso ao serviço desde o início de novembro e, a partir desta semana, o acesso será expandido para progressivamente para um número maior de pessoas.

"Nós levamos o tempo necessário para estudar e apender antes de entrar nas criptos. Isto tem um potencial transformador ali para frente e irá abrir novos caminhos para nós”, afirmou Tulio Oliveira, vice-presidente do Mercado Pago, ao veículo norte-americano.

O presidente do Mercado Pago, Osvaldo Gimenez, também compartilhou a novidade nas redes sociais, inclusive com uma foto da funcionalidade na plataforma - um botão "cripto". "Usuários brasileiros poderão comprar, vender e guardar criptomoedas no nosso app. Acesso fácil às criptos para milhões de usuários com um clique e a segurança do Mercado Pago", afirmou.

Não é a primeira ve que o Mercado Livre anuncia novidades relacionadas com o mercado cripto. A empresa chegou a comprar cerca de 8 milhões em bitcoin no início de 2021 e desenvolver testes com pagamentos em bitcoin para compra de imóveis, entre outras iniciativas. A disponibilização de compra e venda dos ativos digitais, entretanto, é um novidade que pode ter impacto muito maior, já que pode permitir acesso ao setor por milhões de pessoas.

Algo parecido aconteceu quando o PayPal, que tem uma carteira digital semelhante ao Mercado Pago, anunciou a disponibilização do mesmo tipo de serviço em 2020, fortalecendo o movimento de alta que levou o preço da bitcoin a diversos recordes de preço consecutivos. O PayPal é a maior plataforma do tipo, e, claro, impacto muito mais abrangente. De qualquer forma, o Mercado Pago também tem uma rede considerável e sua adoção do setor é endosso importante e cujo impacto também poderá ser significativo.

