Mercado Livre passa a aceitar bitcoin para venda de imóveis na Argentina

Empresa com o maior valor de mercado da América Latina, o Mercado Livre anunciou na quarta-feira, 28, o lançamento de uma seção em sua plataforma dedicada à negociação de imóveis com o bitcoin como método de pagamento. Inicialmente, a criptomoeda só é aceita na Argentina.

"O 'boom' das criptomoedas nos últimos tempos abriu um novo caminho para diferentes setores envolvidos em transações de alto valor. Neste cenário, as imobiliárias e os atores do setor imobiliário começaram a explorar essas alternativas e assim tirar proveito das grandes vantagens deste novo instrumento financeiro: rapidez, rastreabilidade e segurança, bem como um novo refúgio de valor", explicou a empresa, em comunicado.

De acordo com o Mercado Livre, inicialmente a oferta de imóveis com pagamentos em bitcoin se restingem às cidades da Grande Buenos Aires - inclusive a capital argentina -, Córdoba e Santa Fé. A nova seção da plataforma da gigante do comércio eletrônico já conta com 75 imóveis à venda, anunciados por sete diferentes imobiliárias, incluindo casas, apartamentos, terrenos e lotes.

“Estamos sempre atentos às mudanças do mercado. O bitcoin oferece múltiplas vantagens para as operações imobiliárias, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Hoje lançamos a seção de criptomoedas dentro do Mercado Livre Imóveis e em poucas horas já são 75 imóveis disponíveis. Esperamos muito mais com o passar dos dias, porque longe de ser um modismo, vemos que é uma tendência que se consolidará com o tempo”, destacou Juan Manuel Carretero, gerente comercial de Veículos, Imóveis e Serviços no Mercado Livre.

Para ajudar a popularizar a nova ferramenta e novo método de pagamento, o Mercado Livre promoveu, também na quarta-feira, uma apresentação online sobre o assunto, que contou com a participação de representantes de 300 imobiliárias e profissionais do setor. Na apresentação, a empresa destacou as diferenças entre as criptomoedas em circulação atualmente, o funcionamento da tecnologia blockchain e como este universo pode ser aplicado e impactar o mercado imobiliário.

