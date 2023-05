LG registra patente para televisão com recurso de negociação de NFTs

A empresa de tecnologia sul-coreana LG Electronics entrou com um pedido de patente junto à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) afirmando que conseguiu desenvolver uma Smart TV baseada em blockchain que permite aos usuários trocar tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) entre si.

A informação foi publicada no banco de dados global da OMPI para propriedade intelectual. Segundo as regras da organização, um pedido de patente é publicado 18 meses após a data de depósito ou depósito prioritário. Com base nesse cronograma, o pedido da LG foi enviado em novembro de 2021. As próximas etapas incluem o exame substantivo, seguido pela concessão ou recusa de proteção legal à invenção.

De acordo com o pedido da LG, sua tecnologia permite que os dispositivos se conectem com uma carteira cripto e um servidor de marketplace de NFTs para permitir transações. Quando conectado a um servidor de marketplace, o dispositivo incorpora QR Codes na tela que permitem aos usuários concluir transações por meio de uma carteira digital.

O pedido segue o lançamento de uma plataforma própria de negociação de NFTs pela empresa em setembro de 2022 - o LG Art Lab Marketplace, que é baseado na rede blockchain Hedera. Ele permite que as TVs que executam o webOS 5.0 ou versões posteriores troquem obras de arte digitais entre si.

Não está claro até o momento se a nova televisão registrada pela companhia se integrará a diferentes carteiras digitais ou ficará restrita ao Wallypto da LG, a carteira de criptomoedas para smartphone da empresa, que também está disponível em seu Art Lab Marketplace.

LG e Web3

A LG está integrando uma variedade de soluções Web3 em seus dispositivos. Em janeiro, a empresa divulgou uma parceria com as plataformas de tecnologia baseadas em nuvem Oorbit e Pixelynx para trazer o metaverso diretamente para as salas de estar dos telespectadores. A colaboração foi projetada para permitir que os clientes explorem mundos virtuais interconectados, shows e jogos multijogador de inteligência artificial por meio de suas TVs.

E a LG não é a única grande empresa de tecnologia trabalhando para integrar funções da Web3 em seus produtos. No ano passado, a Samsung, uma das suas principais concorrentes, anunciou uma nova linha de Smart TVs integrada a uma plataforma de NFTs. A empresa também está investindo ativamente em projetos de metaverso por meio de seu braço de capital de risco, Samsung Next.

