Faber-Castell registra patentes para NFTs e produtos no metaverso

A Faber-Castell, empresa alemã líder no segmento de itens de papelaria, registrou na última semana três pedidos de patente nos Estados Unidos em torno de produtos ligados ao metaverso e a tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês). Os documentos mostram um interesse da companhia no mundo dos criptoativos.

Os pedidos foram identificados por Michael Kondoudis, um advogado especializado no registro de patentes nos Estados Unidos. As patentes ainda precisam ser aprovadas pelas autoridades competentes nos Estados Unidos, e foram solicitadas na última quarta-feira, 10.

De acordo com os documentos, a Faber-Castell está desenvolvendo "ativos digitais que podem ser baixados, em especial programadas de computador que possuem materiais de desenho, escrita, canetas, giz de cera, lápis, borracha, réguas, materiais de artistas, cadernos".

A ideia é que esses itens sejam criptoativos que possam ser transacionados usando a tecnologia blockchain, permitindo tanto a negociação desses itens digitais quanto o uso de criptomoedas para realizar a aquisição dos mesmos ou recebimento em caso de venda.

Outro pedido envolve a criação de um serviço de varejo para a compra e venda dos ativos virtuais. Já a terceira solicitação é para a criação de um espaço virtual em que "os usuários possam interagir para propósitos recreativos, de lazer e de entretenimento".

Os documentos sugerem que a Faber-Castell planeja ingressar no metaverso a partir da oferta de criptoativos e NFTs colecionáveis que vão imitar os produtos que já são vendidos pela empresa em diversos países, incluindo o Brasil. É uma estratégia semelhante a outras companhias, como a Adidas.

🖊️Virtual pens, pencils, stationery

🖊️Stores for virtual goods

🖊️NFT-backed digital files

🖊️Crypto-collectibles

