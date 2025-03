LG desiste de NFTs e anuncia fechamento de plataforma após 3 anos

A LG anunciou nesta sexta-feira, 21, que decidiu encerrar o funcionamento da sua plataforma LG Art Lab. Lançado em 2022, o projeto tinha como objetivo explorar o potencial dos NFTs (tokens não fungíveis, numa tradução) e chega ao fim em meio a um forte encolhimento do segmento.

Em comunicado sobre a decisão, a empresa explicou que "após uma análise cuidadosa, nós tomamos a difícil decisão de encerrar a plataforma. Nós acreditamos que é o momento certo para mudarmos nosso foco e explorar novas oportunidades".

A plataforma permitia que usuários negociassem NFTs e também escolhessem artes digitais que seriam exibidas nas suas smart TVs. A LG chegou a firmar parcerias com diversos artistas conhecidos no segmento, além do escultor Barry X Ball, resultando em colecionáveis exclusivos.

A LG explicou que vai enviar todos os NFTs dos usuários que ainda estão na plataforma para as carteiras digitais cadastradas, sem nenhum custo. O processo deve ser concluído até o final de abril, com o fechamento da plataforma sendo concluído até 17 de junho.

A decisão do gigante de tecnologia é mais um sinal do forte declínio do segmento de tokens não fungíveis após um auge durante a pandemia de covid-19, especificamente entre 2021 e 2022. O segmento foi incapaz de se recuperar, mesmo depois de um ciclo de valorização das criptomoedas.

As métricas referentes aos NFTs, desde volumes negociados até a atividade de usuários, seguem em queda, indicando a fraqueza do segmento. Recentemente, a corretora de criptomoedas Kraken também anunciou o fechamento do seu marketplace de NFTs.

Já a RTFKT, uma startup da Nike que criava NFTs, anunciou o fim de suas operações em dezembro de 2024. O conjunto de anúncios negativos mostra que a crise do segmento está longe de acabar, reforçando a análise de que o "hype" em torno desses criptoativos desapareceu.

Alguns projetos específicos do segmento, como o Pudgy Penguins mais recentemente, conseguiram sobreviver e manter comunidades ativas e engajadas. Mesmo assim, os valores de seus NFTs estão significativamente distantes do auge, reforçando o quadro negativo.

