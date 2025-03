Sentimento entre investidores de bitcoin atinge menor nível em 2 anos

A plataforma CryptoQuant divulgou um relatório na última quinta-feira, 20, em que aponta que o "sentimento de mercado" entre investidores do bitcoin atingiu o menor nível em dois anos. Na prática, a métrica indica que a trajetória da criptomoeda no curto prazo pode ser de queda.

O levantamento da CryptoQuant é conhecido como "índice dos touros", animal tradicionalmente associado a ciclos de alta no mercado financeiro. No momento, esse índice caiu para 20 pontos, indicando um forte pessimismo e uma aversão a riscos entre investidores.

O índice reúne um conjunto de dez métricas-chave para determinar o comportamento de preço do bitcoin. Atualmente, apenas dois estão em níveis que sugerem um momento de alta para a criptomoeda, com os indicadores restantes convergindo para um cenário de queda.

Na avaliação da CryptoQuant, os dados sugerem um "ambiente fraco" para o bitcoin, o que "reduz as chances de um movimento de alta sustentado no curto prazo". Além disso, a empresa também não descarta as chances do ativo iniciar um movimento de desvalorização.

A companhia avalia ainda que o nível atingido pelas métricas sugere que o momento atual do bitcoin pode ir além de uma simples correção de preços, indicando uma "tendência de queda mais ampla" e, portanto, duradoura para a criptomoeda e o resto do setor.

O índice leva em conta dados de atividades na rede blockchain do ativo, comportamento de investidores, demanda pela criptomoeda, liquidez no mercado e outras métricas que, combinadas, indicam a "saúde" atual do segmento.

Segundo a CryptoQuant, o bitcoin apenas mantém uma trajetória de ascensão em períodos prolongados de tempo quando o índice atinge um número superior a 60. Já números inferiores a 40 historicamente resultaram em movimentos de queda para a criptomoeda.

Recentemente, o CEO da CrypoQuant também afirmou em uma publicação no X, antigo Twitter, que o ciclo de alta das criptomoedas teria terminado, projetando uma tendência de queda para o bitcoin e outros ativos no curto prazo devido à ausência de catalisadores positivos.

