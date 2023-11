Lacoste lança NFTs e experiência virtual no metaverso para comemorar 90 anos

A Lacoste anunciou recentemente o lançamento de uma experiência virtual em uma das maiores plataformas de metaverso da atualidade. Através de uma parceria com o metaverso The Sandbox, a marca comemora seus 90 anos com jogos online imersivos, tokens não fungíveis (NFTs) e uma premiação em criptomoedas.

De acordo com um comunicado, a experiência virtual da Lacoste em The Sandbox se chama Lacoste World Tour e segue o modelo multiplayer em quatro “zonas virtuais” diferentes: São Paulo, Paris, Tóquio e Golf Island.

As quatro regiões são minijogos com identidade visual própria que representam a comunidade internacional da Lacoste na Crocodile King Island, nome dado ao espaço da Lacoste em The Sandbox.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

NFTs e prêmio em criptomoedas

Além da experiência virtual, a Lacoste lançou itens da forma de NFTs exclusivos para que os usuários “mostrem seu estilo e conexão com a grife de moda no mundo virtual”, segundo um comunicado conjunto da Lacoste e The Sandbox.

Uma premiação em criptomoedas também foi mencionada pelas empresas. No dia 23 de novembro, data do lançamento da iniciativa, os usuários foram premiados com 100 mil SAND, a criptomoeda nativa do metaverso The Sandbox. No momento, cada unidade de SAND está cotada a US$ 0,4083.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok