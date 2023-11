Mais de 75% dos jogos da Web3 ‘fracassaram’ nos últimos cinco anos, revela estudo

Mais de três quartos de todos os jogos em blockchain lançados nos últimos cinco anos estão mortos, de acordo com um estudo recente publicado pela CoinGecko.

Dos 2.817 jogos lançados entre 2018 e 2023 incluídos no estudo, apenas 690 deles ainda possuem uma base de jogadores ativa considerável.

A CoinGecko define um jogo Web3 “fracassado” como aquele em que a média de usuários ativos em 14 dias caiu 99% ou mais em relação ao seu pico.

Embora 2021 tenha visto o maior número de jogos em blockchain lançados em um único ano, com 738 jogos, foi no ano seguinte – marcado por grandes colapsos na indústria de criptomoedas, que o maior número de jogos fracassou. Em apenas um ano, 742 não obtiveram sucesso.

Isso coloca a taxa média de fracasso dos jogos da Web3 em cerca de 80% em todos os anos desde 2018, de acordo com a CoinGecko.

A CoinGecko observou que os anos que registraram menos fracassos tendem a coincidir com o retrocesso dos mercados de alta, enquanto os anos de maior fracasso ocorreram no início de ciclos de mercado de baixa.

CryptoKitties foi um dos primeiros jogos da Web3 que despertou o entusiasmo dos usuários. Após obter um grande sucesso em 2017, o jogo não conseguiu sustentar a sua base de usuários. Decentraland, The Sandbox e Axie Infinity estão entre outros jogos Web3 que foram lançados nos anos iniciais do último ciclo de alta e ainda são amplamente jogados hoje.

De acordo com dados recentes, Alien Worlds, Splinterlands e Planet IX tiveram as três maiores médias de carteiras ativas entre 1º de janeiro e 22 de abril de 2023, de acordo com dados da CoinGecko.

Embora 2022 tenha tido o maior número de jogos fracassados, 2023 desacelerou a tendência negativa do setor. Apenas 507 projetos fracassaaram este ano até 27 de novembro.

“A menor taxa de fracassos talvez possa indicar uma estabilização no setor de jogos da Web3”, disse a CoinGecko na conclusão do estudo.

