Investidor gasta US$ 120 mil em taxa para comprar US$ 155 mil em criptomoeda meme

Um investidor pegou o mercado de surpresa nesta terça-feira, 9, após gastar 64 ethers - o equivalente a cerca de US$ 118 mil considerando a cotação atual do ativo - para comprar US$ 155 mil em unidades de uma criptomoeda meme, a Four. A movimentação foi identificada pela primeira vez pelo site Whale Alert, que divulgou a operação em um post no Twitter.

De acordo com o site, a compra ocorreu na corretora descentralizada Uniswap e envolveu a troca de 84 wrapped ethers (WETHs) por 13,8 bilhões de unidades do token FOUR. Ao que tudo indica, o investidor aumentou voluntariamente a taxa que ele precisaria pagar na transação. Com isso, ele conseguiu acelerar o tempo de compra e "furar" a fila de verificação de movimentações no blockchain em que a Uniswap funciona, a Ethereum.

De acordo com o usuário anônimo do Twitter, FlurETH, o investidor em questão está até o momento com um lucro não realizado de 133 ethers, equivalentes a US$ 245.667, após o seu investimento na criptomoeda meme. Entretanto, a realização desse lucro depende de uma maior liquidez no ativo e um crescimento de demanda suficiente para ele vender os tokens sem forçar uma desvalorização gigantesca e reduzir sua margem.

As taxas de transações na rede Ethereum tornaram-se motivo de debate entre a comunidade cripto, com vários defensores proeminentes do blockchain vendo a intensa atividade na rede com bons olhos. Eles acreditam que essa atividade maior têm efeitos geradores de receita e pressão deflacionária de longo prazo sobre o suprimento de ether, ajudando o ativo a valorizar.

Outros criticaram as taxas altas, alegando que, a menos que a rede se torne mais "acessível", a adoção em massa nunca será alcançada. O motivo é que, quanto maior forem as taxas cobradas, maior é o gasto dos usuários do blockchain para realizar qualquer tipo de operação, o que pode acabar afastando possíveis interessados no projeto.

Taxas altas na Ethereum

Conforme relatado pelo Cointelegraph, um dos principais motivos por trás do aumento nas taxas da Ethereum é a recente disparada na popularidade de criptomoedas meme, impulsionada em grande parte pela compra frenética do token Pepe, lançado em abril. A taxa média de transação no blockchain está em US$ 22,98, o nível mais alto registrado desde 12 de maio de 2022, quando houve um pico de US$ 31,11.

Outra grande razão por trás do aumento drástico nas taxas de gás vem do uso de robôs de valor máximo extraível que estão antecipando as negociações de criptomoedas meme. Eles são usados para obter lucros ao antecipar operações de mercado e também realizar os chamados "ataques de sanduíche", que miram investidores desses ativos.

Nesse tipo de ataque, robôs são usados para identificar uma transação, de compra ou venda, de um ativo e então realizar duas operações cronologicamente entre ela. Isso gera uma leve manipulação no preço do ativo negociado, gerando uma margem de lucro para a operação.

Em 18 de abril, um dos bots mais conhecidos nesse tipo de operação obteve US$ 950 mil de lucro com os ataques sanduíche. Ele também tem sido um dos maiores responsáveis pelas taxas altas na rede Ethereum, pagando valores maiores para ter mais velocidade nas transações. Em 20 de abril, ele usou 7% de todo o poder operacional na rede e gastou 455 ethers em taxas de transação.

