Halving do bitcoin vai alimentar a 'venda furiosa de criptoativos', diz cofundador de corretora

O halving do bitcoin em abril, combinado com uma "cesta de truques" do Federal Reserve dos Estados Unidos e do Departamento do Tesouro, "adicionará propelente a uma venda furiosa de criptoativos" e deprimirá o mercado de criptomoedas por semanas, diz o cofundador da BitMEX Arthur Hayes.

Em um post no blog de 8 de abril, Hayes escreveu que acreditava que o halving do bitcoin iria “impulsionar os preços a médio prazo”, mas alertou que os preços das criptomoedas “imediatamente antes e depois podem ser negativos”.

“A narrativa do halving sendo positiva para os preços das criptomoedas está bem estabelecida. Quando a maioria dos participantes do mercado concorda com um determinado resultado, geralmente ocorre o oposto”, ele escreveu.

Hayes acredita que o halving também está ocorrendo em um momento em que “a liquidez do dólar está mais apertada que o usual” e delineou sua teoria sobre como as políticas do Federal Reserve e do Tesouro dos EUA impactam os mercados.

“É por isso que acredito que os preços do bitcoin e das criptomoedas em geral cairão em torno do halving [...] Isso adicionará propelente a uma venda furiosa de ativos cripto.”

“O mercado poderia desafiar minhas inclinações pessimistas e continuar subindo? Claro que sim,” ele escreveu. “Eu sou eternamente longo pra caralho em cripto, então eu me dou as boas-vindas por estar errado.”

Hayes notou que a segunda metade de abril será um “período precário para ativos de risco”, pois os pagamentos de impostos dos EUA removem liquidez, o Fed inicia o aperto quantitativo, diminuindo a oferta de dinheiro, e a conta geral do Tesouro (TGA) — basicamente, a conta corrente do governo — ainda não foi usada. Hayes escreveu:

Após 1º de maio, seguindo a reunião do Fed no mesmo dia, Hayes disse que espera que ele reduza o ritmo do aperto da oferta de dinheiro, e o Tesouro liberará da TGA “provavelmente, um trilhão de dólares adicionais de liquidez no sistema, o que irá impulsionar os mercados”.

Hayes disse que o halving e a "cesta de truques" do Fed e do Tesouro é por isso que ele decidiu “abster-se de negociar até maio”.

Bitcoin subiu mais de 61% desde o início do ano, subindo de cerca de US$42.200 para ser negociado a US$71.170, segundo o Cointelegraph Markets Pro.

O índice de sentimento de mercado Crypto Fear and Greed também subiu desde 27 de janeiro, permanecendo na zona de “Ganância” acima de uma pontuação de 50 em 100.

A pontuação para 9 de abril mostrou “Ganância Extrema”, com uma pontuação de 80, acima dos 76 do dia anterior.

Começou o ano com uma pontuação de 65, significando “Ganância”, mas atingiu um pico de 90 em 5 de março — o mais alto em dois anos.

Hayes escreveu que, se os cenários de liquidez que ele teorizou se tornarem realidade, isso lhe daria “muito mais confiança para mergulhar em todo tipo de porcaria”.

“Se eu perder alguns pontos percentuais de ganhos, mas definitivamente evitar perdas para meu portfólio e estilo de vida, isso é um resultado aceitável,” ele acrescentou.

