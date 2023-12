Governo da China quer incentivar crescimento de NFTs e projetos descentralizados

O governo da China ressaltou na última terça-feira, 19, que pretende aumentar as iniciativas voltadas para o desenvolvimento dos segmentos de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) e de aplicações voltadas às finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) nos próximos anos, destacando o interesse do país nessa área.

O Ministério da Indústria e Informação Tecnológica falou sobre o tema em resposta a uma solicitação de informações sobre as políticas previstas para a área. Segundo a pasta, "nosso departamento atribui grande importância ao desenvolvimento da indústria Web3", tendo o desenvolvimento do segmento como uma "tarefa-chave".

Na avaliação da pasta, a China possui uma "boa base industrial e amplo espaço de desenvolvimento para o desenvolvimento da Web3. Em particular, o ambiente político, a capacidade técnicas e os ricos cenários de aplicação são as vantagens únicas do país". O documento, entretanto, não citou a proibição envolvendo uso de criptomoedas no país.

O ministério citou ainda iniciativas recentes adotadas com foco no setor, como regulação para a tecnologia blockchain e seus usos e a promoção da criação de estratégias locais para o segmento, como as adotadas em Pequim e Shanghai para "aproveitar as novas oportunidades de desenvolvimento com a Web3".

China e Web3

Como próximos passos, o governo da China afirmou que pretende "fortalecer a interação colaborativa com departamentos relevantes para promover a inovação tecnológica da Web3 e o desenvolvimento industrial de alta qualidade".

Para isso, o ministério pretende "fortalecer as pesquisas sobre Web3, formulando um documento de estratégia de desenvolvimento" concentrado nas áreas de NFTs e aplicativos descentralizados (dApps, na sigla em inglês) e buscando "acelerar a aplicação inovadora da Web3 e a construção de um ecossistema digital".

Outro foco será na pesquisa técnica e supervisão de empresas, universidades e centros de pesquisa, buscando "alcançar avanços nas principais tecnologias essenciais em blockchain, computação de privacidade e contratos inteligentes". Há, ainda, o objetivo de aumentar os intercâmbios e cooperações internacionais sobre o tema.

Além disso, o Ministério da Indústria pretende "melhorar a compreensão e conscientização do público sobre a tecnologia Web3 por meio da disseminação da popularização científica na China e outras plataformas oficiais de novas mídias", promovendo projetos pilotos de casos de uso, incluindo um de "identidade digital distribuída".

