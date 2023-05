Jack Dorsey diz que sua nova rede social e o bitcoin são aliados em 'luta contra governos'

Jack Dorsey, um dos fundadores do Twitter, disse que o Blusky, uma rede social que está sendo desenvolvida com apoio dele como uma alternativa à sua primeira criação, será uma "aliada" do bitcoin e outros projetos que buscam travar uma "luta contra governos". O posicionamento confirma falas anteriores do executivo favoráveis a uma descentralização da internet.

Dorsey falou sobre o assunto em um post no Nostr, uma outra rede social com proposta de descentralização, buscando dar mais autonomia e privacidade para os seus usuários. Ele respondeu a um post de outro usuário, que afirmava que o bitcoin, a Nostr e a BlueSky estariam "todos no mesmo time".

"Todos têm batalhas maiores para lutar, com aproximadamente 200 países com governos, militares, dinheiro e poder que tentarão os deixar longe de uma adoção global. Nossas batalhas não são um contra o outro, pelo menos durante nossa vida", opinou usuário.

O fundador do Twitter respondeu que concordava com a visão, destacando que os projetos citados pelo usuário "estão todos no mesmo time". Dorsey citou ainda a chamada Web5, que seria uma geração da internet ainda mais avançada que a Web3, prometendo uma descentralização total para os usuários.

Descentralização da internet

Desde que deixou o Twitter em 2021, Dorsey se tornou um grande defensor do uso da tecnologia para aumentar a descentralização na internet e empoderar os usuários. No mesmo ano em que saiu da rede social, ele passou a investir na Block, uma empresa focada na tecnologia blockchain e em criptomoedas.

Mesmo assim, o executivo tem defendido que é preciso ir além da chamada Web3, que promete ser a nova geração da internet. Ele a reduziu a “um brinquedo dos capitalistas de risco”, enfatizando que ela “não democratizará a internet, mas transferirá o poder de players como o ­Facebook para fundos de capital de risco”.

Nesse sentido, ele tem dedicado suas energias no momento no Bluesky, uma plataforma é semelhante ao Twitter mas descentralizada, possibilitando a criação de aplicações separadas, onde nem todos os conteúdos podem ser controlados por uma única entidade. Atualmente, ela está disponível apenas para um grupo seleto de usuários, por meio de convites, e possui uma lista de espera de mais de 1 milhão de interessados.

