Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco da Gama vão dar NFTs de graça

Alguns dos maiores times de futebol do Brasil, como Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco da Gama, anunciaram que vão dar NFTs de graça em uma nova parceria com a Chiliz.

O projeto nomeado como “Proof-of-Passion” (Prove Sua Paixão, em português) vai unir uma das tradições mais antigas dos fãs de futebol, colecionar itens relacionados ao seu clube do coração, ao universo digital dos jovens torcedores, principalmente da Geração Z.

Segundo informou a Chiliz ao Cointelegraph, para participar da campanha no futebol nacional e concorrer aos prêmios, os torcedores devem resgatar os colecionáveis digitais antes de cada rodada do Campeonato Brasileiro através do site oficial da campanha.

Os códigos de resgate serão divulgados 24 horas antes de cada rodada no perfil da Socios.com Brasil no X (antigo Twitter) e dos times participantes: Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Internacional, São Paulo e Vasco da Gama.

A distribuição será gratuita e sem requisitos adicionais, porém para participar dos concursos valendo premiação, aí sim será necessário possuir os Fan Tokens oficiais do time e ter uma carteira ativa no aplicativo Socios.com.

Criptomoeda de graça

Cada torcedor poderá obter gratuitamente o colecionável digital de cada time por rodada, desde que faça o resgate nas 24 horas anteriores a cada jogo. Ao final da temporada, haverá um 39º colecionável brilhante de cada clube, que é raro e só estará disponível para os torcedores que tiverem coletado todos da série numerada das 38 rodadas. Após o resgate, o torcedor poderá guardar seu colecionável digital no app Socios.com ou em sua carteira digital de preferência.

Segundo a Chiliz, além de medir o engajamento das torcidas, a campanha Proof-of-Passion pretende recompensar torcedores com memorabilia utilizada nos jogos, como camisas, chuteiras, bolas e outros itens, além de experiências exclusivas.

“A campanha “Proof-of-Passion” é um exemplo de como a tecnologia web3 pode revolucionar a interação dos torcedores com seus times favoritos”, afirmou Bruno Pessoa, Country Manager da Chiliz e Socios.com no Brasil.

Além da Chiliz Chain, a Chiliz também usará a plataforma Gotas Social para facilitar a interação dos torcedores que podem não estar familiarizados com os processos da tecnologia web3 e a empresa BRLA, fintech brasileira especializada em transações cripto, para simplificar o procedimento de compra de Fan Tokens pelos torcedores.

