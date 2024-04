NFTs podem render viagem de graça para o Festival de Cannes em nova coleção da Campari

A Campari, marca italiana de bebidas famosas, anunciou recentemente mais uma iniciativa envolvendo a tecnologia blockchain e tokens não fungíveis (NFTs). A coleção chamada “Cine Campari” contará com NFTs variados que remetem o cinema e um deles ainda pode contemplar o seu comprador com uma viagem para o Festival de Cannes, na França.

De acordo com um comunicado, a Cine Campari “celebra a união entre a sofisticação da marca e a magia do cinema”. Serão 16 NFTs únicos de artes criadas por Rentz e a iniciativa faz parte do programa mais amplo “The Campari Blockchain”, que desde 2022 busca unir a inovação e a coquetelaria focando na Web3, também conhecida como a “nova fase da internet”.

“A coleção ‘Cine Campari’ conecta a paixão da marca pelo cinema com a arte digital, proporcionando uma experiência única aos fãs”, afirmou Vinicius Löw, Diretor de Marketing do Grupo Campari no Brasil.

“Com essa ação, queremos conectar nossos consumidores com a paixão compartilhada pelo cinema, além de proporcionar uma experiência exclusiva e marcante. A presença no Festival de Cannes, evento essencial para a Campari todos os anos, é uma forma de proporcionar isso, elevando também a conexão com a marca e sua essência”, completou.

Viagem para o Festival de Cannes

15 NFTs da coleção já foram colocados à venda no último dia 28 de março, por R$ 350. Os compradores desses NFTs ganharão uma garrafa exclusiva do Festival de Cannes e o acesso a um evento Campari em 2024 para duas pessoas. Aqueles que já são membros da comunidade The Campari Blockchain têm 15% de desconto na compra do NFT.

Por outro lado, os apreciadores da sétima arte interessados em ganhar uma viagem para o Festival de Cannes, na França, poderão participar de um leilão de um NFT especial da coleção, que ocorrerá em 4 de abril. Os lances são a partir de R$ 5 mil.

O vencedor do leilão do NFT especial será contemplado com uma viagem para duas pessoas ao Festival de Cannes em maio, com experiências exclusivas fornecidas pela Campari.

Além disso, 94% das receitas do leilão serão revertidas para um fundo criado pela Campari que tem o intuito de ajudar com o desenvolvimento da comunidade de bartenders no Brasil.

